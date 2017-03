Assemblée nationale /Union européenne : L’ambassadeur de l’UE s’entretient avec le président MAH

Le président de l’Assemblée nationale, Mohamed Ali Houmed, a rencontré hier, dans son bureau, l’ambassadeur et chef de la délégation de l’Union européenne à Djibouti, Adam Kulach. L’hôte de marque était en compagnie de la responsable du service européen pour l’action extérieure de l’Union européenne, Ulrike Braun.

L’entrevue s’est déroulée en présence du chef de notre représentation diplomatique à Bruxelles, Omar Abdi Saïd, et de plusieurs figures emblématiques de l’hémicycle national. Citons en l’occurrence le doyen de l’opposition parlementaire, Mohamed Daoud Chehem, le chef de la majorité parlementaire, Omar Aden Said, la présidente de la commission permanente de la défense et sécurité, Fatouma Kamil Mohamed, le député et président du FRUD, Ali Mohamed Daoud, le député et secrétaire général du parti social démocrate (PSD), Hassan Saïd Goumaneh. Les deux parties ont eu des échanges constructifs autour de divers sujets. Au terme de l’entretien, elles se sont engagées à renforcer leurs relations de coopération, notamment sur l’aspect pratique des échéances électorales et l’impact des cadres juridiques idoines dans la consolidation de la démocratie et l’exercice de la légitimité populaire.