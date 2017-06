Assemblée nationale : Tenue de la 4ème séance de la 1ère session ordinaire

Sous l’égide de M. Mohamed Ali Houmed, la quatrième séance de la première Session Ordinaire du Parlement de l’an 2017 de la 7ème législature s’est tenue mercredi 7 juin dernier dans les arcanes de l’hémicycle national.

Cette séance a vu la participation du Premier ministre, M. Abdoulkader Kamil Mohamed, des ministres du gouvernement, et de l’ensemble des parlementaires. L’ordre du jour de cette séance portait sur l’examen de deux textes de loi, à savoir le projet de loi n°188/AN/17/7ème L portant ratification de l’Accord de prêt pour le projet d’appui au renforcement des compétences dans le secteur de la santé, et le projet de loi n°192/AN/17/7ème L portant règlementation de l’importation, et l’utilisation des aéronefs circulant sans personne à bord.

Concernant le premier texte, il s’agit d’un projet pluriannuel dont l’objectif consiste à renforcer et développer d’avantage les ressources humaines dans le domaine de la santé avec la formation des médecins spécialistes, des personnels paramédical, personnels psychosocial…). En résumé, le projet comprend trois domaines : le développement des ressources humaines, l’appui à l’assurance-maladie Universelle le fonctionnement des structures sanitaires comprenant également le futur hôpital de la caisse nationale de sécurité sociale.

Quant au second texte, il s’agit une première expérience de législation dans la réglementation de l’importation, l’utilisation des aéronefs circulant sans personne à bord. En effet compte-rendu de la situation sécuritaire qui prévaut dans la région et dans le souci de protéger la vie privée des citoyens, l’introduction des appareils volants télépilotés sera déclarée au préalable aux autorités douanières d’une part. Et les autorisations administratives ne seront délivrées que sur présentation d’un certificat d’immatriculation. Enfin, les survols de certains sites, classés zones sensibles prioritaires, seront réglementées. Tel est l’esprit du texte.