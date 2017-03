Assemblée nationale : Les ténors tiennent une conférence

La conférence des présidents respectifs des commissions permanentes et des groupes parlementaires s’est tenue jeudi 2 mars dernier au siège de l’Assemblée nationale. Les débats de cette réunion étaient conduits par le président du Parlement, Mohamed Ali Houmed. La séance de travail a regroupé autour d’une table ronde le Premier ministre, Abdoulkader Kamil Mohamed, qui représentait le gouvernement, les deux vice-présidents de l’Assemblée nationale, les présidents des commissions permanentes et des groupes parlementaires, et le rapporteur général du budget. Les uns et les autres se sont penchés en premier lieu, sur la transmission de 7 projets de loi en instance aux commissions permanentes compétentes.

Le premier texte porte sur l’organisation du Ministère de la Femme et de la Famille. Le second modifie les dispositions de la loi n°153/AN/12/6ème L instituant le tarif applicable aux permis de travail pour les travailleurs étrangers en République de Djibouti. 4 autres projets de loi concernent les comptes financiers de l’aéroport international de Djibouti pour les exercices 2011, 2012, 2013, et 2014. Le 7ème texte de loi stipule la ratification de l’accord de financement relatif au projet de développement pour la gouvernance du secteur privé et financier.

Enfin, les ténors de l’hémicycle national et le Premier ministre ont convenu de fixer prochainement la date de la séance publique dédiée au débat sur la politique générale.