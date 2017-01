Assemblée nationale Ratification du statut de l’organisation pour le développement de la femme dans les Etats de l’OCI : La commission parlementaire de la production et des échanges prend date

Les membres de la commission permanente en charge de la production et des échanges se sont réunis hier dans les locaux de l’Assemblée nationale. Présidée par le député Omar Waberi Malow, la séance de travail avait comme ordre du jour l’examen du projet de loi sur la ratification du statut de l’organisation pour le développement de la femme dans les Etats membres de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI).

Le gouvernement était représenté par la ministre Déléguée, chargée du Logement, Amina Abdi Aden, assurant l’intérim de la ministre de la Femme et de la Famille, Moumina Houmed Hassan, en mission à l’étranger.

La ratification de ce texte s’inscrit dans le cadre de la promotion du rôle de la femme dans le développement des pays membres de l’OCI et le renforcement de ses capacités et compétences à travers des mécanismes divers comme la formation et l’éducation, et ce, conformément aux principes et valeurs islamiques.

Les objectifs poursuivis par ce texte de loi sont multiples. Il prévoit de soutenir et d’encourager les efforts nationaux déployés au sein des Etats membres de l’OCI afin de renforcer les ressources humaines dans le domaine du développement de la femme. Il prévoit également d’organiser des activités visant à rehausser le rôle de la femme et à assurer à cette dernière ses pleins droits au sein des sociétés des Etats membres, conformément à la Charte et aux décisions de l’Organisation de la Coopération Islamique. Les parlementaires n’ont pas manqué d’engager un débat constructif en interrogeant la représentante du gouvernement sur les grandes lignes du projet de loi. A l’issue de leurs discussions avec la ministre déléguée au Logement, les parlementaires ont émis un avis favorable pour l’inscription de ce texte à l’ordre du jour de la prochaine séance publique de l’Assemblée nationale.