Assemblée nationale : Une quête de savoirs sur les TIC

L’Assemblée nationale a abrité jeudi dernier l’ouverture des travaux d’un atelier sur les technologies de l’information et la communication (TIC). Le président de l’hémicycle national a exhorté ses collègues à s’approprier les contenus pédagogiques des modules de cette session de formation de 15 jours afin de mieux maîtriser les outils technologiques des temps modernes.

Un atelier sur l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication (TIC) s’est ouvert jeudi 2 mars dernier au siège de l’Assemblée nationale. La cérémonie inaugurale de cette session de formation était placée sous le patronage du président du Parlement, Mohamed Ali Houmed.

Ces assises studieuses ont été organisées en collaboration avec la fondation pour le renforcement des capacités en Afrique, plus connue sous son acronyme anglais d’ACBF. Avec comme public-cible les parlementaires djiboutiens qui ont écouté d’une oreille attentive le discours du président de l’Assemblée nationale.

Dans son intervention, M. Mohamed Ali Houmed a, au nom des législateurs et en son nom propre, adressé des remerciements au partenaire au développement qui a contribué au processus de concrétisation de ce projet de formation, à savoir le Programme des nations unies pour le développement (PNUD). Le président de l’hémicycle national a également rendu un hommage appuyé au sens de l’engagement de la représentante-résidente du PNUD à Djibouti. Citons en l’occurrence Valérie Cliff dont il a dit qu’elle « ne ménage aucun effort pour appuyer constamment l’Assemblée nationale dans sa stratégie de renforcement de capacités des députés et du personnel administratif ». Il a ensuite souligné l’importance que revêt la tenue du présent atelier. Sa durée de deux semaines démontre la prééminence de l’axe abordé.

« Comme vous le savez tous, dans le monde contemporain actuel où les innovations technologiques évoluent sans cesse, les nouvelles technologies de l’information et de la communication jouent un rôle majeur, déterminant voire incontournable. Elles regroupent un ensemble des ressources techniques (d’outils physiques ou immatériels), utilisées dans l’informatique, les télécommunications ou encore l’Internet, nécessaires à la mise en œuvre des services d’information et de la communication, pour produire, stocker, gérer, transmettre, informer et communiquer. Elles présentent de nombreux avantages indéniables, notamment une meilleure structuration du travail par le biais d’une amélioration de l’organisation du travail, un accès plus rapide de l’information, un gain de flexibilité dans le travail permettant de travailler même à distance, une amélioration de la qualité du travail et de la performance, bref, elles constituent un formidable vecteur d’échanges au travail apportant gain de temps et efficacité », a affirmé M. Mohamed Ali Houmed. Il a par ailleurs a insisté sur la nécessité d’actualiser sans cesse ses connaissances en vue d’une maîtrise plus efficace des atouts des TIC.

« Il s’avère donc indispensable de se former en permanence et par conséquent de s’adapter aux changements inhérents à ces technologies dans divers domaines», a-t-il lancé à l’endroit de ses collègues. C’est pourquoi il les a exhortés à «s’approprier les contenus pédagogiques des modules sur les outils technologiques des temps modernes, en participant activement et de façon constructive au déroulement de la formation dispensée ».

A cet effet, il a mis en exergue que « l’assiduité et la pleine participation des députés à cet atelier de formation, étaient ni moins, ni plus, gage de l’atteinte des résultats escomptés».

C’est donc en réitérant sa satisfaction vis-à-vis « du partenariat stratégique liant l’Assemblée nationale d’une part, le PNUD et la fondation ACBF d’autre part », que M. Mohamed Ali Houmed a donné le coup d’envoi de cette quête de savoirs de 15 jours sur les TIC.