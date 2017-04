Assemblée nationale : Projet de loi sur l’organisation du Ministère auprès de la Présidence, chargé des Investissements La commission de la législation donne son feu vert

Les membres de la commission parlementaire en charge de la législation et de l’administration générale se sont réunis jeudi 6 avril dernier dans la salle des commissions permanentes de l’Assemblée nationale. Présidée par la députée Hasna Houmed Bilil, vice-présidente de la dite commission, la séance de travail avait comme ordre du jour l’examen du projet de loi sur l’organisation du Ministère auprès de la Présidence, chargé des Investissements.

Le gouvernement était représenté par le ministre auprès de la Présidence, chargé des Investissements, Ali Guelleh Aboubaker.

Le Ministère auprès de la Présidence, chargé des Investissements, a pour mission la préparation et la mise en œuvre de la politique définie par le chef de l’Etat, M. Ismaïl Omar Guelleh, dans le domaine des investissements. A ce titre, ce département ministériel est chargé d’élaborer et de mettre en œuvre, en coopération avec les autres ministères concernés des stratégies adaptées pour attirer les investissements nationaux et étrangers.

A travers son organisation prévue par ce texte de loi, il s’agira pour ce Ministère d’être en phase avec les initiatives déjà lancées par notre pays, qui seront renforcées et consolidées davantage.

Pour mener à bien sa mission, ce département ministériel disposera désormais d’une direction du développement des investissements, d’une direction de la communication et des relations extérieures et d’une direction administrative et financière. Le but recherché est d’améliorer l’environnement des affaires afin qu’il soit plus favorable aux initiatives privées, d’identifier les réformes multidimensionnelles à mettre en œuvre afin de lever tous les obstacles au bon fonctionnement du secteur privé, et surtout de faciliter les procédures d’investissements dans notre pays. A l’issue d’un débat interactif et constructif avec le ministre Ali Guelleh Aboubaker, les parlementaires ont émis un avis favorable pour inscrire ce projet de loi à l’ordre du jour de la prochaine séance publique de l’Assemblée nationale.