Assemblée nationale : Le président Mohamed Ali Houmed reçoit le nouvel ambassadeur de Cuba

Le président de l’Assemblée nationale, Mohamed Ali Houmed, a reçu hier la visite de courtoisie du nouvel ambassadeur de la République de Cuba accrédité récemment à Djibouti, Lazaro Leslie Polledo Mesa.

La rencontre s’est déroulée au salon d’honneur du Parlement, en présence du président du Groupe d’Amitié Interparlementaire Djibouti-Cuba, le député Ahmed Hassan Mohamed, et du directeur de cabinet du président de l’Assemblée nationale, Mahdi Waberi Hassan.

Les deux hommes ont évoqué l’état des relations bilatérales d’amitié et de coopération Djibouto-cubaine. Les voies et moyens aussi qui sont susceptibles de les développer davantage au profit des deux pays et des deux peuples amis. Les échanges ont ensuite porté sur la coopération entre les deux Institutions parlementaires de nos deux pays.

Après les mots de bienvenue et le souhait d’agréable séjour à Djibouti au nouveau diplomate cubain, le président Mohamed Ali Houmed a d’abord rappelé la forte amitié liant Djibouti et La Havane. Il s’est aussi félicité de l’excellence et de la qualité des liens d’amitié et de coopération multiforme existante entre nos deux pays notamment dans les domaines de la santé, de l’éducation et des sports. Le président du Parlement a salué les progrès et les avancées notables enregistrés par Cuba dans le domaine de la santé. Il a enfin assuré le diplomate cubain de la disponibilité pleine et entière de l’Assemblée nationale à l’aider dans l’accomplissement de sa mission diplomatique sous les cieux djiboutiens.

En réponse, l’ambassadeur Lazaro Leslie Polledo Mesa, après avoir remercié le président de l’hémicycle national pour l’accueil chaleureux qu’il lui a réservé, s’est dit très fier de son affectation à Djibouti, en tant qu’ambassadeur de Cuba à Djibouti. Il a promis d’œuvrer au renforcement des liens d’amitié et de coopération entre nos deux pays amis. Il a mis en exergue la nécessité d’élargir le champ de coopération entre les deux pays particulièrement dans le secteur du tourisme.

Il a enfin émis le souhait de travailler constamment avec les membres du groupe d’amitié interparlementaire Djibouti-Cuba pour rapprocher davantage les élus et les peuples djiboutiens et cubains.

Rappelons qu’au mois d’octobre 2015 dernier, le président Mohamed Ali Houmed avait effectué une visite officielle à Cuba, à la tête d’une importante délégation parlementaire djiboutienne dans le but de revitaliser la coopération entre les deux institutions parlementaires djiboutienne et cubaine.

A l’issue de leur rencontre, le président Mohamed Ali Houmed et le nouveau chef de la représentation diplomatique cubaine à Djibouti ont procédé à un échange de cadeaux.