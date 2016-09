Assemblée nationale : Le président Mohamed Ali Houmed reçoit M. Tetsuro Yano

Le président de l’Assemblée nationale, M. Mohamed Ali Houmed, a reçu samedi dernier le président de l’Association Japonaise pour le Développement Economique de l’Afrique, M. Tetsuro Yano. Le visiteur est un ancien Vice-ministre des Affaires Etrangères et sénateur du Japon, en séjour de travail dans notre pays. L’entrevue s’est déroulée au salon d’honneur du Parlement. Etaient présents, côté Japonais, l’ambassadeur du Japon à Djibouti, M. Tatsuo Arai et d’un Conseiller à l’Ambassade du Japon. Notons la présence, côté Djiboutien, du Député, M. Hassan Omar Mohamed, Vice-président du Groupe d’Amitié Interparlementaire Djibouti-Japon, de l’ambassadeur de Djibouti au Japon, M. Ahmed Araita Ali et du Directeur de cabinet du Président du Parlement, M. Mahdi Waberi.

Le président Mohamed Ali Houmed, qui a d’abord souhaité la bienvenue et un agréable séjour dans notre pays à M. Tetsuro Yano, a ensuite tenu à remercier le gouvernement et le peuple Japonais pour toute l’aide multiforme accordée à Djibouti.

Il a félicité le Japon pour le choix d’un pays de l’Afrique de l’Est et pour l’organisation réussie de la TICAD 6, au Kenya. Il a également tenu à remercier le gouvernement japonais pour le rôle important joué par les forces d’autodéfense japonaises installées à Djibouti dans le cadre de la lutte contre la piraterie dans la Mer Rouge, qui s’est traduit, en conséquence, par la baisse drastique des actes de piraterie.

Le président Mohamed Ali Houmed n’a pas manqué d’insister sur l’utilité de renforcer l’enseignement de la langue japonaise dans notre pays pour rapprocher davantage les deux pays amis et ce, pour l’intérêt des deux peuples respectifs. Il a enfin émis le souhait de voir plus de rencontres périodiques entre Djiboutiens et Japonais pour échanger et discuter sur les questions d’ordre économiques et de développement.

Pour sa part, M. Tetsuro Yano, pour qui c’est la première visite à Djibouti a d’abord remercié le président de l’Assemblée nationale pour l’accueil chaleureux qui lui a été reservé. Il a tenu à féliciter le gouvernement djiboutien, sous le leadership du président de la République, M. Ismaïl Omar Guelleh, pour avoir abrité les réunions préparatoires à Djibouti et pour la participation active lors de la TICAD 6, au Kenya. Il s’est engagé à contribuer à la promotion et au renforcement de la langue japonaise dans notre pays.

M. Yano a remercié notre pays pour avoir abrité les Forces d’Autodéfense Japonaises dans le cadre de la lutte contre la piraterie maritime. Sur un tout autre sujet, Tetsuro Yano, tout en rappelant la politique japonaise de résolution des problèmes mondiaux par la négociation, a mis en exergue la nécessité impérieuse d’une réforme du Conseil de Sécurité des Nations qui permettrait aux pays Africains et au Japon de siéger également de façon permanente.

En réponse, le Président Mohamed Ali Houmed l’a assuré du soutien de notre pays qui plaiderait en faveur d’une réforme du Conseil de Sécurité des Nations-Unies, dans le sens de plus de représentativité. Au terme de leurs discussions, le président Mohamed Ali Houmed et M. Tetsuro Yano ont procédé à un échange de cadeaux avant une visite guidée dans l’Hémicycle National.