Assemblée nationale : Le président Mohamed Ali Houmed reçoit une délégation de haut niveau de l’UIP

Le président de l’Assemblée nationale, Mohamed Ali Houmed, a reçu dimanche après-midi délégation de haut niveau de l’Union interparlementaire (UIP). Celle-ci était composée du député français, René Rouquet, du député burkinabé, Alphonse Nombre, de l’expert parlementaire polonais, Marcin Buzanski, et du chargé du programme de coopération de coopération technique de l’UIP, Jonathan Lang.

La rencontre est intervenue dans le cadre du séjour de travail de cette mission de l’UIP à Djibouti. Elle s’est déroulée au cabinet du Parlement.

Et ce, rappelons-le, en présence du directeur de cabinet du président de l’Assemblée nationale, Mahdi Waberi Hassan.

L’entrevue fait suite à la rencontre bilatérale entre le président Mohamed Ali Houmed et le secrétaire général de l’UIP, Martin Chungong, qui s’était tenue en octobre 2016 à Genève, en Suisse.

Les aspects relatifs d’une collaboration entre l’Union Interparlementaire et l’Assemblée Nationale avaient alors été soulevés et les bases solides d’une coopération fructueuse entre les deux Institutions avaient été impulsées dans le renforcement des capacités des parlementaires et du personnel administratif parlementaire. M. Mohamed Ali Houmed avait également sollicité l’expérience de l’Union Interparlementaire quant au rehaussement du niveau d’efficience des activités parlementaires et législatives. Autant de priorités communes qui ont nourri les discussions de dimanche après-midi entre le président de l’hémicycle national et la délégation de l’UIP.

Il a ainsi été question des voies et moyens grâce auxquels cette organisation interparlementaire mondiale pourrait accompagner durablement la Représentation nationale dans l’accomplissement de ses prérogatives constitutionnelles. C’est tout le sens de la visite de travail de cette mission de l’Union Interparlementaire. Laquelle consiste en l’évaluation des besoins de l’Assemblée nationale et la détermination des conditions d’appui technique à des fins d’un meilleur exercice des activités législatives.

Le président Mohamed Ali Houmed et les membres de la délégation de l’UIP se sont accordés autour de la nécessaire intensification de ce processus de coopération et de sa pérennisation. En outre, les experts de l’UIP sont appelés à animer un atelier de formation sur la promotion de l’efficacité du travail parlementaire qui est destiné au personnel de l’Assemblée nationale.

Rappelons enfin que l’Union Interparlementaire est une organisation qui regroupe des parlementaires du monde entier et œuvre en faveur de la démocratie, de la paix, et la coopération entre les peuples.