Assemblée nationale Politique générale du gouvernement : Des débats soutenus

Le Parlement s’est réuni hier pour le traditionnel débat qui fait suite au discours de politique générale du gouvernement prononcé par le Premier Ministre, Abdoulkader Kamil Mohamed, le 1er mars dernier. La séance plénière était placée sous l’égide du président de l’Assemblée nationale

Dans son discours introductif, M. Mohamed Ali Houmed a d’emblée rappelé que l’exercice démocratique implique le contrôle parlementaire sur l’action et le travail gouvernemental dans tout Etat de droit. Et ce, a-t-il ajouté, au nom du devoir de représentation des élus à l’égard du peuple,

C’est en agissant au nom et dans l’intérêt du peuple, a-t-il dit, que le Parlement, par le biais des procédures et des moyens de contrôle dont il dispose pour analyser, surveiller, discuter et vérifier l’activité du gouvernement, va ainsi s’assurer que la politique et l’action du gouvernement sont efficaces et adaptées aux attentes des citoyens. Le président de l’hémicycle national a ensuite évoqué les dispositions constitutionnelles et réglementaires s’appliquant pour une organisation dans des bonnes conditions du débat sur la politique générale du Gouvernement avant d’appeler membres du gouvernement et aux parlementaires de s’y conformer.

Il a surtout demandé aux députés d’éviter les attaques personnelles, les dénigrements, les propos sans fondement, les allégations mensongères ainsi que les polémiques stériles.

« Vos questions doivent cependant se focaliser sur le fonds des politiques publiques qui seront menées au cours de la présente année par le gouvernement, ainsi que sur les grands axes prioritaires des politiques gouvernementales en posant toute question pertinente qui s’impose » a-t-il conclu.

C’était ensuite au tour du président du groupe parlementaire RPP, Omar Aden Saïd, de procéder à une analyse globale du discours de politique générale du Gouvernement. Il a mis l’accent sur le soutien indéfectible et la totale adhésion des députés du Groupe RPP à l’Assemblée Nationale à la vision éclairée du président de la République, M. Ismaïl Omar Guelleh, à la politique et au programme menés par le gouvernement sous son leadership. Il a affirmé que le gouvernement peut compter sur le soutien sans faille des députés RPP à l’Assemblée nationale. Il a également salué la maturité politique du peuple avant de souligner les efforts consentis par le gouvernement dans tous les domaines socio-économiques. Il n’a pas manqué de mettre en exergue le rayonnement diplomatique de notre pays sur la scène internationale, se félicitant que la récente visite officielle du chef de l’Etat en France se soit couronnée de succès.

Prenant la parole à son tour, le président du groupe parlementaire FRUD, Ali Chehem Bourhan, a quant à lui, rappelé le soutien total des députés du Groupe FRUD à l’Assemblée nationale à la politique générale du gouvernement menée sous l’impulsion du chef de l’Etat.

Il a mis en exergue le pas de géant accompli par notre pays ces dernières années et l’avenir florissant qui se profile pour l’ensemble de la population grâce aux nombreux progrès accomplis dans tous les domaines notamment dans l’Education, la Santé, le développement des infrastructures, l’enseignement supérieur, l’agriculture et le logement.

Il a salué les efforts du président de la République, et de la première dame et présidente de l’UNFD, tournés vers l’amélioration de la situation de la femme djiboutienne. Il est enfin revenu sur les clés du succès que sont la stabilité et la paix caractérisant notre pays tout en mettant l’accent sur les progrès enregistrés par notre pays en matière de bonne gouvernance. Après ces interventions, place au débat autour de la politique générale du gouvernement. Plus de 24 parlementaires ont successivement interpellé l’Exécutif sur les grands axes prioritaires de politique.

Les questions étaient axées essentiellement sur le développement de l’agriculture et la pêche, l’éducation, la santé, le transport urbain, la décentralisation (plus précisément le transfert des compétences), le travail, la justice, l’économie avec l’émergence d’industries nationales, la communication, et les sports.

Les députés n’ont pas manqué d’interroger les ministres sur la politique mise en place par le Gouvernement en matière de formation professionnelle, de lutte contre le chômage des jeunes, la pauvreté urbaine, la mendicité des enfants mais aussi sur les voies et moyens de promouvoir davantage la bonne gouvernance.

Les parlementaires ont par ailleurs soulevé les problématiques de l’emploi et de l’insertion des jeunes dans la vie professionnelle, de la construction des forages et des retenues d’eau, et du développement de l’énergie géothermique.

Le Premier ministre, Abdoulkader Kamil Mohamed, et les ministres interpellés ont fourni des réponses exhaustives, claires et précises face aux différentes interrogations des parlementaires.

Après épuisement de l’ordre du jour de ce débat parlementaire qui a duré plus de 5 heures, le président de l’Assemblée nationale a procédé à la levée de cette séance.