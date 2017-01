Assemblée nationale : Des parlementaires sensibilisés sur le sida et les droits des PVVS

Il était question de la problématique du sida, hier au siège de l’hémicycle national. Des parlementaires y ont eu avec un tandem d’experts de l’ONUSIDA des échanges interactifs autour promotion et la protection des droits des personnes séropositives.

Un atelier de sensibilisation des parlementaires sur la problématique du sida, la promotion et la protection des droits des personnes vivant avec le VIH/SIDA s’est ouvert hier au siège de l’Assemblée nationale. L’initiative émanait du président de l’hémicycle national, Mohamed Ali Houmed. Elle jouissait du soutien du bureau local de l’ONUSID. Elle ciblait les parlementaires et leurs assistants administratifs. Les uns et les autres ont pris part au déroulement de la cérémonie inaugurale de l’atelier, placée sous l’égide du président de l’Assemblée nationale.

Plusieurs thématiques ont été évoquées lors de ces assises animées la directrice-pays de l’ONUSIDA à Djibouti, Sy Kagnassy Dado, et un consultant international, Mohamed Lemine Selmane. Citons notamment les techniques de sensibilisation des populations sur les risques liés au VIH/SIDA, le partage et la finalisation d’un plan de plaidoyer des parlementaires pour la promotion et la protection des droits des personnes vivant avec le VIH, et un mémorandum de convention présentant les activités à mener par les parlementaires dans le cadre de la riposte face à cette pandémie, en collaboration avec l’agence onusienne.

Ainsi, les élus nationaux et les cadres de l’administration parlementaire ont pris bonne note des propos de la directrice-pays de l’ONUSIDA à Djibouti. Le Dr. Sy Kagnassy Dado a d’emblée salué les efforts du gouvernement et des parlementaires en vue de l’éradication du VIH/SIDA sous les cieux djiboutiens. Elle s’est aussi félicitée de l’engagement des parlementaires avec à leur tête le président Mohamed Ali Houmed dans la poursuite de la riposte nationale contre le VIH/SIDA.

Elle a ensuite mis l’accent sur l’amélioration de la qualité et de l’extension de la couverture des soins à l’ensemble de la population et en particulier aux personnes vivant avec le VIH/SIDA. Tout en rappelant que la stigmatisation constituait un frein à la réponse au VIH/SIDA, la responsable onusienne a appelé les pouvoirs publics, la société civile et les partenaires au développement à redoubler d’efforts pour créer des opportunités d’actions complémentaires et mettre en œuvre des interventions plus ciblées et efficaces sur le terrain.

Avec à terme l’atteinte de l’objectif qui est l’éradication du sida. L’allocution de directrice-pays de l’ONUSIDA à Djibouti est suivie de celle du président de l’hémicycle national. M. Mohamed Ali Houmed a souligné l’importance que revêt la tenue d’un tel atelier pour les parlementaires. Mieux outillés, les députés pourront, a-t-il dit, appuyer de manière efficace les professionnels de la santé dans la lutte contre le sida.

Après les discours officiels, les animateurs de l’atelier sont entrés dans le vif du sujet. Le Dr. Sy Kagnassy Dado a abordé une première thématique qui portait sur l’introduction d’un mémorandum de convention de coopération entre l’Assemblée nationale et le Bureau de l’ONUSIDA à Djibouti. Le protocole d’accord stipule la mise en œuvre de plusieurs activités annuelles par les parlementaires dans le cadre de la lutte contre le VIH/SIDA au pays.

De son côté, le consultant international, Lemine Selmane, a présenté un plan de plaidoyer des parlementaires sur la promotion et la protection des droits des personnes vivant avec le VIH/SIDA.

Puis, les élus nationaux et les experts de l’ONUSIDA ont eu des échanges interactifs autour des thématiques abordées lors de cet atelier. La rencontre s’est clôturée par une synthèse des divers points évoqués par les parlementaires et les experts de l’ONUSIDA.

Rappelons que Djibouti est le premier pays du monde arabe à avoir ratifié la convention arabe pour la prévention du VIH/SIDA et la protection des droits des personnes vivant avec le VIH, instrument juridique prévoyant le renforcement de la protection et l’assurance de la pleine jouissance des droits humains et des libertés fondamentales pour les personnes vivant avec le VIH/SIDA.

Bref, l’atelier d’hier au Parlement s’inscrivait dans ce cadre.