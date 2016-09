Assemblée nationale : M. Watanabé Hiromichi chaleureusement accueilli par le président Houmed

Le député japonais Watanabé Hiromichi, en visite de travail à Djibouti dans le cadre des relations d’amitié et de coopération Djibouto-nippones, a été reçu hier par le président de l’Assemblée nationale, M. Mohamed Ali Houmed.

Le président de l’Assemblée Nationale, M. Mohamed Ali Houmed, a reçu jeudi dernier au salon d’honneur du Parlement le député du parti libéral-démocrate (Lib Dem) de la Chambre des Représentants du Japon et président de la commission parlementaire chargée de la Santé, M. Watanabe Hiromichi, en visite de travail dans notre pays.

Etaient présents à cette entrevue, côté Japonais, l’ambassadeur du Japon à Djibouti, M. Tatsuo Arai, les membres de l’Association Japonaise des Amis de Djibouti et un Conseiller à l’Ambassade du Japon. Et du côté Djiboutien, le député Hassan Omar Mohamed, Vice-président du Groupe d’Amitié Interparlementaire Djibouti-Japon, l’ambassadeur de Djibouti au Japon, M. Ahmed Araita Ali et le Directeur de cabinet du Président du Parlement, M. Mahdi Waberi, ont pris part à cette rencontre.

L’entretien, le premier du genre entre le président du Parlement et son hôte de marque, a porté essentiellement sur les relations d’amitié et de coopération entre Djibouti et Tokyo ainsi que les voies et moyens d’approfondir la relation bilatérale entre les deux pays amis et d’élargir le champ de coopération dans les domaines de la Santé (notamment par la construction des hôpitaux et des dispensaires dans la capitale comme dans les régions de l’intérieur et ce, avec la fourniture de tous les équipements nécessaires), de l’Education (par l’accueil de nos étudiants dans les Universités Japonaises, l’octroi des bourses d’études à nos étudiants, la formation des formateurs, l’aide du Japon dans le domaine du développement du numérique dans notre pays). Les discussions ont porté aussi sur le développement de la Géothermie dans notre pays, mais aussi l’appui technique du Japon dans les domaines de la production agricole et humanitaire.

La coopération interparlementaire entre l’Assemblée Nationale et la Chambre des Représentants du Japon a d’ailleurs occupé une place de choix dans les discussions entre le Président Houmed et le Député Watanabe Hiromichi, notamment la dynamisation du travail des groupes d’amitié interparlementaire Djibouti-Japon.

Le Président Mohamed Ali Houmed, pour qui, c’était un réel plaisir et un honneur d’accueillir le Député d’un pays ami, a tenu à remercier le Gouvernement et le Peuple japonais pour toute l’aide multiforme octroyée à notre pays. Il a tenu à féliciter également le Gouvernement japonais pour l’organisation réussie de la TICAD 6, au Kenya. Le Président Houmed n’a pas manqué de rappeler la position géostratégique de notre pays, porte d’entrée naturelle de l’Afrique et l’importance pour les investisseurs japonais de venir investir à Djibouti. Il a informé le Député nippon que lors de sa visite à Tokyo, il y a de cela déjà plus d’une année, il avait été accueilli très chaleureusement par ses homologues de la Chambre des Représentants et du Sénat Japonais, et lui a demandé, en conséquence, de leur transmettre les fraternelles salutations de sa part. Il a souligné que «la Santé et l’Education constituent les bases même de tout développement d’un pays, raison pour lesquelles ces deux secteurs constituent les priorités du gouvernement djiboutien. »

S’exprimant à cette occasion, le Député Watanabe a adressé ses vifs remerciements au Président Houmed pour son accueil chaleureux et sa disponibilité. Il a informé le Président du Parlement qu’il s’agissait de sa première visite en Afrique et qu’il a choisi de venir à Djibouti, ce qui montre son attachement à notre pays.

Il a fait part aussi de sa volonté de revenir dans notre pays bientôt. Il a également indiqué que nos deux pays entretiennent des relations bilatérales excellentes au bénéfice des deux peuples amis Djiboutien et Japonais. Il a évoqué également la création d’une Association Japonaise des Amis de Djibouti. « La République de Djibouti est un pays important pour le Japon » a-t-il affirmé en substance. Il a tenu à remercier notre pays pour l’accueil des Forces d’Autodéfense japonaises. M. Watanabe a affirmé que le Japon est prêt à faire bénéficier la République de Djibouti des nombreux progrès réalisés en matière de santé publique. Il s’est engagé à soutenir activement toutes les activités pouvant concourir au développement socio-économique de notre pays, notamment dans le domaine de la Santé, de l’Education et du développement des énergies renouvelables comme l’énergie géothermique.

Au terme des discussions et après un échange de cadeaux, M. Watanabe a profité de l’occasion pour visiter les locaux du Parlement, notamment les salles des commissions, la bibliothèque et la salle multimédia.