Assemblée nationale : Lancement d’activités de la première session ordinaire de 2017 Moments forts

Les allocutions du président de l’Assemblée nationale et du Premier ministre ont ponctué le cours de la séance plénière d’hier au siège du Parlement. Avec comme prologue une réception officielle qui a été offerte par la Représentation nationale.

L’Assemblée nationale a procédé hier, en son siège, au lancement des activités de sa première session ordinaire de l’année 2017. La cérémonie de lancement, empreinte de solennité, était placée sous le patronage du président de l’hémicycle national, Mohamed Ali Houmed.

L’événement a vu la participation du Premier ministre, Abdoulkader Kamil Mohamed, des élus nationaux, des membres du gouvernement, des représentants du corps diplomatique, des responsables d’agences onusiennes, des préfets, des autorités locales, et des notables coutumiers.

Véritables temps forts de la journée, les allocutions du président de l’Assemblée nationale et du Premier ministre ont lancé le cours de cette plénière qui a vu dans son prologue, une réception officielle offerte par la Représentation nationale.

… L’ancrage de notre démocratie au niveau local. Dans son intervention, le président de l’hémicycle national a rappelé que cette session s’ouvrait dans un contexte particulier, allusion faite à l’échéance électorale de février 2017, relative au renouvellement des autorités communales et régionales. A ce propos, M. Mohamed Ali Houmed a tout d’abord dressé une brève genèse de la promotion de la démocratie locale en République de Djibouti, avant de saluer l’état d’esprit qui a accompagné les élections locales de février 2017 en particulier.

« Comme vous le savez tous, notre présente séance s’ouvre dans un contexte politique national marqué par l’organisation avec succès, il y a quelques jours de cela, des élections communales et régionales dans notre pays qui se sont tenues dans un climat apaisé et dans le respect des règles démocratiques. L’organisation réussie de ces scrutins, les troisièmes dans l’histoire de notre pays et les premiers, après la création d’un Ministère délégué, chargé de la décentralisation, à l’initiative du Président de la République, montre non seulement la maturité de notre démocratie et mais aussi l’ancrage de notre démocratie au niveau local », a-t-il affirmé.

Le président de l’Assemblée nationale est revenu sur les postures des différents intervenants, postures imprégnées de sens de responsabilité. Il a salué en premier lieu la participation de nos concitoyens à ces élections, en respectant un droit et un devoir fondamental, celui de voter et de donner sa voix en toute liberté avant d’exprimer ses félicitations aux nouveaux élus régionaux et communaux auxquels il a adressé ses meilleurs vœux de réussite dans l’accomplissement des fonctions au niveau local que nos concitoyens leur ont confié. « Mes sincères félicitations également aux membres de la commission électorale régionale indépendante (CERI) pour la supervision dans des bonnes conditions de ces élections communales et régionales. Je voudrais enfin féliciter l’ensemble des parlementaires pour leur implication et leur forte mobilisation lors de cette campagne communales et régionales afin de convaincre les électrices et les électeurs à se rendre massivement aux urnes », a-t-il enchainé sur ce point. Alliant inventaire et conscience, M. Mohamed Ali Houmed a ensuite évoqué pêle-mêle, les différentes composantes de l’agenda de la session politique qui débute ce 1er mars et dont le terme indiqué par la Constitution, est le 30 juin prochain, sous réserve d’ordre du jour imprévu et de session extraordinaire.

Passant en revue l’importance des prérogatives exaltantes inhérentes au mandat parlementaire, porte-voix des aspirations populaires, le président de l’Assemblée nationale n’a pas manqué d’exhorter ses collègues à mettre à profit l’imminence de l’exercice du débat sur le discours de politique générale, ainsi que sur le travail législatif ou encore sur les fonctions de représentation qui incombent à tout élu de la nation, réitérant leur devoir de servir leur mandant, à savoir le peuple djiboutien.

« Conformément aux dispositions constitutionnelles et selon notre tradition républicaine, cette déclaration de politique générale du gouvernement fera l’objet d’un débat dans cet hémicycle dans les 15 jours à venir. A ce titre, il s’agira pour l’Assemblée Nationale d’exercer pleinement ses missions et prérogatives constitutionnelles et il appartiendra surtout aux élus du peuple que nous sommes, d’engager ce débat démocratique sur les tenants et aboutissants des politiques publiques impulsées par le gouvernement afin de répondre aux attentes et aux aspirations légitimes du peuple. Je vous exhorte donc, chers collègues, à jouer votre rôle en préparant toutes les questions pertinentes qui s’imposent car le but sera d’éclairer le peuple et la Nation toute entière sur le programme, les choix et les réformes importantes prévues dans le cadre de ces politiques publiques ainsi que sur le fondement véritable des décisions publiques.

Pour ce qui est des perspectives, au cours de la présente session parlementaire, nous continuerons à accroître le capital juridique et législatif de notre pays en adoptant toutes lois utiles à nos populations et améliorant leurs cadres et conditions de vies», a-t-il déclaré en substance.

Au terme de cet exercice de mémoire, M. Mohamed Ali Houmed a réaffirmé la volonté de la Représentation nationale à consolider le processus de réformes continues.

«Au chapitre du renforcement des capacités des parlementaires, nous impulserons une série d’ateliers de formation en faveur des élus nationaux, en collaboration avec les partenaires au développement, en particulier, avec le PNUD, avec la Fondation pour le Renforcement des Capacités en Afrique (ACBF) ou encore avec la Banque Mondiale sur des thématiques diverses et variées. Nous axerons ces sessions de formation pour accroitre les connaissances et les compétences des élus nationaux sur l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication, la maîtrise des outils et des mécanismes de contrôle des lois de finances mais aussi sur la légistique, le droit d’amendement et la constitutionnalité des lois. Egalement parmi les priorités de la présente session, figurent l’amélioration du système documentaire de l’Assemblée nationale en vue de permettre aux élus de la nation d’approfondir leurs connaissances du fonctionnement parlementaire par l’’acquisition d’ouvrages généraux », a-t-il martelé avec insistance devant l’assistance réunie hier au siège du Parlement.

Enfin, sur le volet de la représentation des électeurs, le président Mohamed Ali a détaillé les perspectives des activités prévues, notamment « la caravane parlementaire dans toutes les régions de l’intérieur pour faire connaissance d’abord avec les nouveaux élus régionaux et ensuite pour s’enquérir de l’état des transferts des ressources et des compétences vers les conseils régionaux. Par ailleurs, la caravane parlementaire traditionnelle organisée annuellement dans toutes les régions reprendra ses activités afin de rencontrer nos populations, d’en répertorier leurs difficultés, d’établir les rapports qui s’imposent pour ensuite les transmettre au gouvernement pour une résolution rapide des contraintes rencontrées par nos concitoyens ».

Avant de détailler la consolidation de la diplomatie parlementaire, et des initiatives externes de notre Parlement, le président de l’Assemblée nationale avait aussi précisé le lancement « des actions de communications en direction de nos concitoyens par le biais des journées portes ouvertes d’information et d’échange. Nous comptons les organiser en faveur des élèves des écoles primaires, des collèges et des Lycées et ce en collaboration avec le Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle. Il en sera de même pour les étudiants de l’Université en collaboration avec le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.

Le but recherché sera d’inculquer à nos enfants, dès leur jeune âge, le fonctionnement de notre Institution Républicaine ainsi que ses prérogatives dans le paysage politique et institutionnel de notre pays. » et la réalisation des moyens et longs métrages dans toutes les langues parlées dans notre pays « afin de vulgariser les missions des parlementaires et de faire connaitre au grand public le rôle et la responsabilité qui incombe aux élus nationaux au sein de notre société».

Concluant ses propos, le Speaker a exhorté ses collègues, élus nationaux, à poursuivre avec encore plus d’assiduité le travail parlementaire ; tant en commissions qu’en séances plénières. D’autant plus que les élections législatives se profilent à l’horizon 2018.

« Honorables députés, chers collègues, A moins d’un an des élections législatives dans notre pays, échéances parlementaires cruciales, caractéristiques de l’enracinement de la culture démocratique dans notre pays, nous devons redoubler d’efforts, occuper en permanence le terrain en amplifiant nos actions en direction des populations. Vous en conviendrez donc avec moi, que plus que jamais, membres du gouvernement comme parlementaires, nous devons agir de concert et poursuivre ce travail en synergie, cette collaboration utile pour le bien commun, celui d’être au service de l’intérêt supérieur de la nation. C’est un impératif et surtout une exigence fondamentale. Je ne doute pas un instant que nous y parviendrons», a-t-il dit avant d’inviter le Premier ministre au perchoir en vue de prononcer le discours de politique générale du gouvernement.

…Mettre le peuple au cœur de toute stratégie de planification d’initiatives nationales. Comme il est d’usage, le Premier ministre, Abdoulkader Kamil Mohamed, a pris la parole au micro de la tribune. Ce faisant, il a lu la feuille de route de l’Exécutif, dont l’épilogue est marqué par la place occupée par le citoyen djiboutien sollicité lors de la présidentielle 2016, à se prononcer sur le projet d’avenir qu’il souhaitait, appelé ensuite en février dernier à définir la gouvernance et les autorités locales, enclines plus à même à contribuer à la transposition dans nos régions et communes, de ce projet d’avenir, avant de se prononcer de nouveau, au printemps prochain, sur leurs députés.

Au vu de ce constat liminaire, le Premier ministre a déclaré imprégner la présentation de la politique générale du Gouvernement en réaffirmant la volonté du Chef de l’Etat à mettre le peuple djiboutien, au cœur de toute stratégie de planification d’initiatives nationales. Il en est ainsi de la vision à long terme «Djibouti 2035 », du développement socio-économique, des infrastructures de transport, des stratégies nationales initiées pour l’éducation, le logement, la lutte contre le chômage, l’accès à l’eau, à l’énergie, etc.

L’autre point marquant du discours de M. Abdoulkader Kamil Mohamed a porté sur l’état des lieux des réformes engagées sur la gouvernance, notamment sur la réforme administrative, le renforcement du système judiciaire, la décentralisation et la déconcentration, etc..

Le Premier ministre a par ailleurs pointé du doigt la nécessité de conduire l’ambivalence entre la consolidation du climat des affaires, la quête d’une indépendance et l’essor économique, avec des stratégies opportunes de lutte contre la précarité, la lutte contre la pauvreté, une jeunesse bien éduquée et en bonne santé.

La fibre sociale et la ferme volonté du gouvernement à intensifier ses efforts dans les volets sociaux et les thèmes prioritaires que sont l’éducation, la santé, le logement, tiennent une place majeure dans les objectifs de la feuille de route que le président de la République et son gouvernement entendent inscrire dans les faits. En ce sens le Premier ministre a appelé de ses vœux la prééminence d’un partenariat solide et renforcé entre les acteurs de l’Exécutif et ceux du Parlement.