Assemblée nationale – Les échos de fraîche date

La conférence des présidents respectifs des groupes parlementaires et des commissions permanentes s’est tenue dimanche 26 mars dernier au siège du Parlement. La rencontre était placée sous l’égide du président de l’Assemblée nationale, Mohamed Ali Houmed. Elle a regroupé autour d’une table ronde le deuxième vice-président de l’hémicycle national, le président du groupe parlementaire RPP, les présidents des différentes commissions permanentes, et la rapporteure générale du budget du Parlement. Le gouvernement y était représenté par le Premier ministre, Abdoulkader Kamil Mohamed, et le ministre de la Défense, chargé des Relations avec le Parlement, Ali Hassan Bahdon.

Les ténors du Parlement et les acteurs de l’Exécutif ont discuté des points à l’ordre du jour. Les uns et les autres ont convenu de soumettre plus de 8 projets de loi à l’aval des commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale.

Ainsi, les membres de la commission parlementaire de la législation et de l’administration générale devront examiner dans les prochains jours le projet de loi portant modification de la loi N°159/AN/12/6ème L fixant les redevances de l’Office Djiboutien de la propriété Industrielle et commerciale, celui sur l’organisation du Ministère auprès de la Présidence, chargé des Investissements, et le texte de loi portant modification de la loi N°52/AN/94/3ème L sur la compétence de la Chambre civile et de la Chambre commerciale du Tribunal de la 1ère Instance et de la Cour Pénal ainsi que celui portant sur le crédit bail.

En outre, le projet de loi sur l’adoption des comptes financiers de l’Imprimerie Nationale de Djibouti pour l’exercice 2014 et les projets de loi portant adoption des comptes financiers de l’EDD pour l’exercice 2013 et pour l’exercice 2014 seront passés au cribler par les députés de la commission des finances, de l’économie générale et du Plan.

Leurs collègues de la commission des affaires étrangères sont appelés à se pencher sur le projet de loi portant ratification de l’accord bilatéral, relatif au chemin de fer djibouto-éthiopien, que la République de Djibouti et la République Fédérale Démocratique d’Ethiopie ont signé le 08 décembre 2016.

Enfin, les ténors du Parlement et le Premier ministre ont retenu la date du mercredi 29 mars 2017 pour l’organisation du débat sur la politique générale du gouvernement et celle du 10 avril 2017 pour la tenue de la prochaine séance publique de l’Assemblée nationale.