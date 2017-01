Assemblée nationale : La commission des Finances se réunit à l’ombre des figuiers étrangleurs de Randa

La Commission des Finances, de l’Economie générale et du plan de l’Assemblée nationale a tenu hier, et pour la première fois, une réunion en dehors de l’Hémicycle. Cette première réunion délocalisée s’est tenue à Randa et le principal sujet à l’ordre du jour était un projet de Loi relatif à la ratification de l’Accord de financement additionnel pour le projet de construction de la route Tadjourah-Balho.

Jamais, de mémoire de député, une réunion de commission n’avait nécessité une telle logistique ni mobilisé autant de journalistes. Hier en effet, la commission des Finances de l’Assemblée nationale s’est réunie à Randa, dans la région de Tadjourah, à l’ombre des derniers figuiers étrangleurs encore debout. C’est dans une maison appartenant au président Mohamed Ali Houmed que cette première réunion délocalisée s’est déroulée. Outre les députés membres de cette commission, d’autres élus nationaux originaires de la région ainsi que des ministres ont fait le déplacement à Randa. Le ministre de l’Economie et des Finances, Ilyas Moussa Dawaleh était là bien sûr car le sujet à l’ordre du jour, c’est-à-dire un projet de Loi portant ratification de l’Accord de financement additionnel pour la route Tadjourah-Balho, le concerne au premier chef. Son collègue de l’Equipement et des transports, Mohamed Abdoulkader Moussa a également fait le déplacement pour constater de visu l’état d’avancement des travaux de cette route qui constitue le chantier le plus lent de la République de Djibouti. On notait également la présence de deux autres membres du gouvernement, le ministre délégué à la Décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis et le ministre du Travail, Hassan Idriss Samrieh. Le préfet Abdoulmalik Mohamed Banoïta ainsi que le président du conseil régional Hassan Houssein Omar dit Hasssan II, les ont très chaleureusement accueillis dans la ville et ont été à leurs côtés tout au long de cette mission inédite au cœur du pays.

Arrivés la veille de la capitale, la plupart des élus et le premier d’entre eux, le président Mohamed Ali ainsi que deux ministres et leurs accompagnateurs ont passé la nuit au Corto Maltese. Ils ont été rejoints dimanche matin par le ministre de l’Economie et le ministre de l’Equipement, arrivés par bateau à Tadjourah d’où ils ont pris la route, ou ce qui en tient lieu, pour arriver à Randa en milieu de matinée. Tout au long du trajet, les députés et les membres du gouvernement se sont arrêtés à différents endroits pour voir ce qui empêche cette route d’avancer.

Ces hauts responsables savent que dans les années 80, les Travaux publics, nos bons vieux TP, avaient construit avec dix fois moins de moyens une belle route qui a résisté aux plus fortes inondations pendant plus de trente ans. Les autorités ont écouté, observé et surtout sommé les responsables du chantier de changer de rythme de travail et d’avancer.

Arrivés à Randa vers dix heures, les députés ont commencé leurs travaux. La réunion de la commission des Finances, de l’Economie générale et du plan a été ouverte par le président Mohamed Ali Houmed qui devait quand même expliquer cette nouveauté qui consiste à faire des travaux parlementaires loin du parlement. Le président Mohamed Ali s’est réjoui d’accueillir la Commission mais aussi les représentants du Gouvernement dans son fief de Randa pour cette première réunion délocalisée d’une commission parlementaire. (lire extraits du discours du président de l’Assemblée).

Après son discours, le président Mohamed Ali Houmed a prié le président de la commission, M. Charmarké Moussa Arreh, de conduire les travaux à l’ordre du jour. Au cours de cette réunion consacrée à l’examen d’un projet de Loi portant ratification de l’accord’ de financement du projet de construction de la route Tadjourah-Balho, les élus qui ont pris la parole à tour de rôle n’ont pas caché leur mécontentement face à une entreprise qui fait trainer en longueur les travaux. Alors que le nouveau port de Tadjourah est sur le point d’être inauguré, la route Tadjourah-Balho est aujourd’hui encore un formidable capharnaüm dont nul ne sait quelle en sera l’issue. Les députés ont exigé que ce chantier avance le plus rapidement possible et qu’une route de qualité soit livrée à la République de Djibouti qui n’a quand même pas que ça à faire. En tout cas, les représentants du peuple ont exprimé leur courroux face à la lenteur inexplicable du maître d’œuvre qui est Al Kharafi and Sons, une entreprise yéménite qui fait en outre l’objet de vives critiques de la part de la population. A la fin du débat, les députés ont approuvé le projet de Loi portant ratification de l’Accord de financement additionnel nécessaire pour terminer cet interminable chantier.

Au terme de leur réunion, les membres de la commission et les deux ministres qui y ont participé ont rejoint le président Mohamed Ali et les autres responsables pour visiter la source de Randa, qui a donné son nom au village. Le débit de la source n’est plus ce qu’il était autrefois et les nombreux forages construits en amont par Al Kharafi pour le chantier de route y sont pour quelque chose. Selon de nombreux témoignages, la société refuse de laisser les villageois utiliser l’eau de ses forages. Mais passons car désormais, le maître d’œuvre du projet Tadjourah-Balho est dans le viseur de la représentation nationale.

C’est dans le jardin de M. Issa Ali, à proximité de la vieille source de Randa, que les hôtes de marque ont été invités à déjeuner. Au cours de ce copieux déjeuner qu’ils ont partagé avec les chefs coutumiers Houssein Ahmed Houssein et Hassan Ali Aras et d’autres représentants de la population, le président Mohamed Ali Houmed et les autres élus et membres du Gouvernement ont eu des échanges intéressants avec ces derniers dont ils ont noté les doléances.

ABS