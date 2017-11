Assemblée nationale : La commission de la législation examine un projet de création d’une régie djiboutienne du tabac

La commission parlementaire en charge de la Législation et de l’Administration générale s’est réunie mardi dernier pour examiner un projet de loi sur la création d’une Régie Djiboutienne du Tabac.

Les travaux de la réunion étaient dirigés par le député Ali Soubaneh Atteyeh, président de la commission de la Législation et de l’Administration générale.

Le gouvernement était représenté à cette occasion par le ministre délégué au Commerce, Houmed Hassan Ibrahim, qui était accompagné de plusieurs hauts responsables de son département ministériel.

Le projet de loi s’inscrit dans le cadre de la politique générale du gouvernement visant à protéger la santé des consommateurs et à renforcer son arsenal juridique et l’environnement institutionnel dans le domaine de la gestion du commerce des produits du tabac sur le territoire national.

Pour ce faire, l’Exécutif djiboutien a initié une stratégie multisectorielle tendant à instaurer une politique nationale de contrôle des produits du tabac et de leur commerce.

C’est dans ce cadre que le gouvernement a pris l’initiative de créer une entité publique appelée Régie Djiboutienne du Tabac, un établissement public à caractère administratif afin de lutter contre le commerce illicite des produits du tabac et leur contrefaçon qui échappent à la fiscalité nationale.

Cette Régie est placée sous la tutelle du Ministère délégué au Commerce. Elle a pour missions d’assurer le monopole de la gestion du commerce des produits du tabac et nicotiniques pour le compte de l’Etat et, par conséquent, de veiller au respect des dispositions légales relatives à la protection de la santé publique contre le tabagisme, et ce, conformément à la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac.

La Régie détentrice du monopole de la gestion des produits du tabac et nicotiniques va contrôler l’application des dispositifs législatifs et réglementaires sur le tabac et imposer des interdictions de mise sur le marché de produits du tabac non conformes.

Source : ADI