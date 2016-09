Assemblée nationale / Ambassade du Koweït : M. Al Motairi fait ses adieux au président Mohamed Ali Houmed

Le président de l’Assemblée nationale, M. Mohamed Ali Houmed, a reçu mercredi dernier, dans son bureau, l’ambassadeur du Koweït à Djibouti, M. Faiz Mojbel Al Motairi, qui était venu lui faire ses adieux. Et ce, faut-il ajouter, au terme de sa mission diplomatique en République de Djibouti. En poste au pays depuis plusieurs années, le diplomate koweïtien vient d’être appelé à d’autres fonctions dans son pays. M. Le Mohamed Ali Houmed et son hôte de marque ont chaleureusement discuté au salon d’honneur de l’Assemblée nationale. L’entrevue s’est déroulée en présence du directeur de cabinet du président de l’hémicycle national, M. Mahdi Waberi Hassan, et du conseiller en charge des affaires arabes, M. Ali Amdan Abdou.

Le président du Parlement est revenu sur sa visite officielle de trois jours à Koweït City au mois de juillet dernier. Il s’en est dit très satisfait. Il a ainsi remercié l’ambassadeur Al Motairi pour son implication personnelle dans l’organisation réussie de cette visite qui a permis de renforcer davantage les bonnes relations déjà existantes entre nos deux pays. Il a demandé au diplomate de transmettre ses sincères et fraternelles salutations auprès de l’Emir du Koweït, du Premier ministre, et du président du Parlement koweïtien qu’il avait rencontré lors de son récent séjour de travail à Koweït City.

Le président de l’Assemblée nationale Houmed n’a pas manqué de mettre en relief l’excellente relation d’amitié et de coopération entre Djibouti et le Koweït. Il a également adressé des remerciements appuyés au diplomate koweitien pour ses efforts tournés de manière effective vers le renforcement des liens d’amitié et de coopération entre les deux pays et les deux peuples frères et amis. M. Mohamed Ali Houmed a tenu à remercier le Koweït pour toute l’aide multiforme accordée et pour le soutien considérable de l’Etat Koweitien à l’endroit de notre pays, mettant en exergue le rôle important du Fonds Koweitien dans le financement des nombreux projets de développement de notre pays.

Il a en outre rappelé la nécessité de dynamiser la coopération entre les deux Assemblées parlementaires Djiboutienne et Koweitienne. Et ce par le biais des rencontres périodiques entre les deux groupes d’amitié interparlementaires Djibouti-Koweït qui serviront au partage d’expériences. De tels échanges faciliteront davantage le rapprochement des élus respectifs des peuples djiboutien et koweïtien. « La relation entre les deux parlements est une relation du peuple à peuple et c’est le meilleur moyen de rapprocher davantage les deux peuples frères et amis Djiboutien et Koweitien » a-t-il dit en substance.

Au cours de cette audience, le diplomate koweïtien s’est dit très fier d’avoir été l’ambassadeur du Koweït à Djibouti. Il a indiqué qu’au terme de son mandat, il était important de venir faire ses adieux au président Mohamed Ali Houmed et lui dire merci pour la parfaite collaboration entre eux durant son séjour djiboutien. Il a souligné les relations exemplaires entre nos deux pays qui se consolident chaque année dans le respect des intérêts vitaux des deux peuples frères.

« Djibouti est un pays ami, un pays sûr et un allié stratégique de l’Etat du Koweït, sur qui le Koweït compte toujours. Les bonnes relations entre le président de la République, M. Ismaïl Omar Guelleh, et l’Emir du Koweït, Cheick Sabah Al Ahmed Al Jaber, ont contribué fortement à rapprocher les deux pays et les deux peuples frères d’où la qualité et l’excellence de nos relations », a-t-il affirmé. Il a conclu en mettant l’accent sur le rôle important et crucial que la République de Djibouti joue dans la stabilisation de la région de l’est-africain et le monde arabe. Il a enfin promis que le Koweït sera toujours aux côtés du gouvernement et du peuple de Djibouti et appuiera constamment notre pays dans son processus de développement.

En réponse, le président de l’Assemblée nationale a souhaité à l’ambassadeur koweïtien un succès dans ses nouvelles fonctions. Il l’a assuré de la disponibilité pleine et entière de l’Assemblée nationale pour aider son successeur dans l’accomplissement de sa mission diplomatique sous les cieux djiboutiens.

A l’issue de cette entrevue, MM. Mohamed Ali Houmed et Faiz Mojbel Al Motairi ont échangé de cadeaux, avant la traditionnelle prise de photo de famille. C’est donc dans un climat d’entente fraternelle que la rencontre a pris fin.