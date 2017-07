As-Eyla : Le ministre des Transports inaugure la médiathèque Amine Ali Boko à As-Eyla

Le samedi 15 juillet 2017, le ministre des Transports et de l’Equipement, M. Mohamed Abdoulkader Moussa, a inauguré, en présence du Sultan Habib Boko et du président de l’Association « Caravane du Développement de Gobaad », Houssein Abdallah Abas, une médiathèque neuve, construite et équipée grâce un travail de deux ans entrepris par cette association.

60 m² d’espace carrelés, un mobilier flambant neuf, 2700 ouvrages, l’électricité fournie par des équipements solaires, des outils de projection de films et documentaires, une gestion moderne et professionnalisée, telles sont les principales caractéristiques de la médiathèque inaugurée samedi dernier à As-Eyla en présence du ministre de l’Equipement et des Transports, Mohamed Abdoulkader Moussa et du sultan du Gobaad, Habib Mohamed Loita. La médiathèque portera le nom de M. Amine Ali Boko, ancien vice-président de l’association « Caravane du Développement de Gobaad », décédé le 26 mars 2016. Le défunt, qui fut un des initiateurs du projet de médiathèque, a été fauché par une crise cardiaque au retour du village où il avait participé activement aux travaux de coulage de la dalle de la bibliothèque.

C’est dans une ambiance festive, au rythme des chants et danses traditionnels que la communauté a participé, dans sa diversité, à cette inauguration, qui constitue pour les bénévoles de la Caravane du Développement de Gobaad, le couronnement d’un travail d’arrache-pied de deux ans.

Une première dans l’histoire associative dans la région, la caravane a construit le local sur fonds propres, grâce à la cotisation de ses membres actifs, tandis que les ouvrages ont été acquis à moindre coût auprès de l’Association sœur Adiflor, Association pour la Diffusion Internationale Francophone de Livres, Ouvrages et Revues.

Dans leur discours respectifs, le ministre des transports, M. Mohamed Abdoulkader Moussa, le sultan de Gobaad, les élus locaux ainsi que les responsables communautaires ont salué l’initiative de l’Association et le sacrifice consenti pour la réalisation de cet édifice au profit de la jeunesse du village d’As-Eyla. Avec une population scolaire de plus mille deux cent élèves, répartis entre deux écoles primaires et un collège d’enseignement fondamental, As-Eyla est reconnu pour sa démographie galopante.

Les actions de la Caravane s’inscrivent dans un plan d’action mis sur pied dès 2014, axé sur la prise en charge des problématiques qui altèrent à la qualité de vie de la population de cette partie du territoire. Une feuille de route définie en concertation avec les acteurs locaux et alignée à la politique du gouvernement. Après avoir contribué à la réalisation de l’adduction d’eau du village, la Caravane vient d’apporter une contribution significative à l’avenir éducatif des jeunes qui disposent désormais, outre des ouvrages diversifiés, d’un espace qui offre la possibilité de s’instruire.

Submergé par l’émotion, en souvenir du défunt Amin Ali Boko, le président de la Caravane, Houssein Abdallah Abas, a prononcé un discours percutant à l’adresse de la population, insistant sur la nécessité de prendre soin de ce joyau.

Dans son intervention, le président Houssein Abdallah a rendu un vibrant hommage au Dr Houmed Ali Ismaël, généreux mécène qui a cédé gracieusement sa parcelle de 750m² à la noble cause. Il a également remercié les partenaires qui ont cru au rêve de la caravane de doter les enfants du village d’As-Eyla d’une médiathèque moderne où certains apprendront à lire, d’autres à entrer dans le monde de l’écrit : l’Association française AGIR abcd (Association Générale des Intervenants Retraités), Adiflor, l’IFD ainsi que l’équipe de la frégate «La Fayette » qui a assuré la logistique de la plus grande partie des ouvrages.

La médiathèque ne sera ouverte au public que dans deux semaines. Car toute une série d’activités à caractère culturel et intellectuel (projection des documentaires, conférences-débats, animation autour du livre…..) est prévue dans le cadre d’animation de cet espace public. Par cette initiative, la Caravane a tenté de répondre à son souhait de «semer le goût de lire à Gobaad ».

Ali Houmed Ibrahim