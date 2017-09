Des artisans formés sur les techniques de transformation du cuir

Une trentaine d’artisans djiboutiens ont eu l’opportunité de suivre mardi dernier à l’I S C A E une formation de quatre jours sur la tannerie initiée par le ministère délégué chargé du Commerce, des PME, du Tourisme et de l’Artisanat, avec l’étroite collaboration de l’Institut de cuir du Comesa (LLPI). Cette formation a été dispensée par un expert de l’Institut de cuir du Comesa. « La tannée est la transformation rendue imputrescible de la peau de l’animal, le cuir. Suite à un long et rigoureux processus de transformation, la tannée offre une multitude de produits commercialisables », a indiqué à titre d’information l’expert chargé de la formation. « C’est un métier lucratif qui génère chaque année des millions à travers le monde », a-t-il en outre souligné. De son coté, le directeur de l’Artisanat, M. Abdallah Daher, a mis en exergue « que l’artisanat de production est la vitrine d’un savoir-faire local reconnu et le reflet de la culture et de l’identité culturelle. » Le but escompté, selon lui, s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la précarité et la lutte contre le chômage. Car, a-t-il souligné , « il permet l’essor d’une multitude d’initiatives qui représentent toutes des possibilités d’emplois et de revenus pour des personnes vivant souvent en marge des économies locales.»

Durant ces quatre jours de formation, les artisans djiboutiens auront ainsi le privilège de s’approprier les subtilités du processus de transformation, selon la même source.

SADIK