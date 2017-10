Arrivée à Djibouti pour une visite de travail : La Commissaire de l’UA à l’énergie rencontre les autorités nationales

Le Premier ministre, Abdoulkader Kamil Mohamed, a reçu jeudi dernier en audience une délégation de la Commission africaine de l’énergie conduite par le Dr Amani Abou-Zeid, commissaire aux infrastructures et à l’énergie. L’entretien s’est déroulé en présence du secrétaire général de la primature, M. Naguib Abdallah Kamil, et du directeur de l’Agence de la Géothermie.

Expliquant en préambule le but de sa visite dans le pays qui consiste au renforcement du partenariat et de l’accord de financement du projet de la géothermie, le Dr Amani a ensuite souligné l’importance du développement des énergies renouvelables qui représentent un avenir pour la création de la richesse et du développement du pays.

Elle a également indiqué que son séjour à Djibouti a permis de visiter certains secteurs stratégiques, telles les infrastructures portuaires et la télécommunication, et de s’imprégner des avantages potentiels que représentent ces secteurs pour le pays et, au-delà, pour le continent. Elle a en outre exprimé sa volonté de coopérer avec les autorités djiboutiennes et que sa commission sera disponible pour apporter l’appui nécessaire au développement du pays.

Pour sa part, le Premier ministre a indiqué que le gouvernement a défini certaines priorités pour le développement du pays et que les énergies renouvelables en font partie. Il a par ailleurs souligné la détermination du gouvernement à développer ce secteur porteur de richesse, précisant que tous les moyens sont déployés pour faire avancer ce projet d’une importance capitale afin d’acquérir l’autonomie énergétique.

M. Abdoulkader Kamil Mohamed a enfin félicité les bailleurs de fonds qui participent au projet de la géothermie sur le site de Lac- Assal et a exhorté la commission africaine de l’énergie de s’associer à cet effort afin de faire de Djibouti un pays émergent et un hub pour le continent.

Rencontre avec le ministre de l’Energie. Plus tôt dans la matinée, c’est par une rencontre avec le ministre de l’énergie, Yonis Ali Guedi, que la délégation de la Commission africaine de l’énergie conduite par le Dr Amani Abou-Zeid, commissaire aux infrastructures et à l’énergie, a commencé ses entretiens avec les autorités djiboutiennes.

En visite à Djibouti dans le cadre du renforcement du partenariat avec le pays et de l’accord de financement du projet de la géothermie, venant appuyer les activités d’exploration de l’ODDEG, les membres de la délégation se sont entretenus avec le ministre de plusieurs sujets relatifs aux énergies et à la valorisation des ressources naturelles.

Le ministre a ainsi fait une large présentation de la politique énergétique et de la valorisation des ressources naturelles à Djibouti. Le Dr Amani, quand à elle, s’est réjouie des opportunités de collaboration entre le MERN et la commission de l’Union Africaine dans les secteurs de l’énergie et des ressources naturelles. Elle a déclaré que la commission de l’UA est disposée à soutenir le schéma de développement que Djibouti emprunte dans les secteurs de l’énergie et des ressources naturelles.