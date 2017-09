Une arche de Noé au cœur de la capitale

Gabode 4 est un quartier plutôt aisé de la capitale où, à côté des maisons cossues de la classe moyenne djiboutienne, des dizaines de familles originaires des pays voisins et vivant de la charité ont élu domicile depuis de nombreuses années. Au cœur de ce quartier, le siège de l’association APDEB, association pour la protection et le développement des enfants dans le besoin, est comme une arche de Noé pour les enfants issus de ces familles-là et qui ont la rue pour unique lieu de vie. L’association, créée par Saada Djama, une djibouto-canadienne dynamique et généreuse, éduque et nourrit des dizaines de ces enfants de la rue. Son action est soutenue par de nombreux organismes internationaux, par les FFDJ, et par d’autres partenaires. De nombreux soldats américains, amis de la présidente et sensibles à son combat, consacrent, eux, leur journée de repos hebdomadaire, le dimanche, à l’école de l’association.

« Ils donnent des cours d’anglais à trois classes de différents niveaux, ils apportent des vêtements et parfois des jouets et passent un moment avec nous », souligne Saada. La Nation a ainsi pu assister hier à l’une des journées d’anglais de l’école du cœur. Les plus petits, ceux de la maternelle, étaient justement en train de chanter à tue-tête et en anglais la vieille comptine « hiya hiya ho », en karaoké. Interrogés par La Nation, les bénévoles américains qui préfèrent aider les enfants de la rue plutôt que de profiter pleinement de leur repos dominical nous ont assuré que c’est à titre individuel qu’ils agissaient en faveur de cette association et de ces enfants. L’association emploie trois enseignants à temps plein qui font la classe en français les autres jours de la semaine. Pendant une année, l’Unicef a assuré le salaire de ces enseignants mais, par la suite, l’association a dû prendre le relais pour payer ses employés.

En outre, les élèves sont des demi-pensionnaires qui prennent leurs repas sur place et qui, le soir, rejoignent leurs familles respectives, dans la rue, bien sûr. Saada n’ignore pas les dangers de cette vie mais pour l’heure, elle ne peut pas leur offrir le gîte. Elle est en train de faire des démarches pour que l’association puisse obtenir une parcelle de terrain pour y construire des locaux adaptés où ses petits protégés puissent être hébergés tout en y recevant l’instruction. « Je frappe à toutes les portes et j’espère pouvoir être entendue », soupire-t-elle. En attendant, même s’ils sont un peu à l’étroit, ces enfants sans domicile fixe sont si heureux de l’alternative que leur offre Saada à leur triste vie. Leur bienfaitrice est revenue il y a quelques années du Canada après y avoir passé de nombreuses années. « Au fait, je crois que je suis revenue pour eux », dit-elle. Qui sait ?

ABS