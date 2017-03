Organisation des festivités du 40ème Anniversaire de l’indépendance : Lancement du ‘’Jubilé d’Emeraude’’

Le comité national d’organisation des activités du 40ème anniversaire de l’indépendance a officiellement lancé les activités de célébration, jeudi dernier au palais du peuple. Le dit-comité a par ailleurs rendu public, à l’issue d’une réunion à huis clos le logo officiel du 40ème intitulé ‘’Jubile d’Emeraude’’. Présidé par Mohamed Abdillahi Wais, secrétaire général de la Présidence de la République, ce comité est composé de 7 cadres de l’administration nationale. Lesquels organisent et veillent au bon déroulement des festivités.

Ainsi tout au long de 2017, plusieurs manifestations de grande envergure sont prévues à travers tout le pays et à l’extérieur. Il s’agit, entre autres, de la plantation de 40.000 arbres sur l’ensemble du territoire et des écoles de la République, d’une grande tombola comprenant 40 prix, du lancement d’un concours national afin de financer un projet porteur d’une initiative associative à caractère social, de l’édition spéciale d’un timbre pour le 40ème anniversaire ainsi que l’organisation d’Un méga concert au soir du Jubilé avec des artistes nationaux et des artistes de renommée internationales, pour n’en citer que ceux là. De par ces activités, le comité national d’organisation des festivités du 40ème anniversaire de l’indépendance veut renforcer le civisme chez tous et de concourir à l’éveil du citoyen de demain. C’est dans ce cadre que les publics cibles sont notamment, les femmes et les jeunes qui seront impliqués dans l’organisation des activités spécifiques civiques et citoyennes.

… Juin 2017, le mois du quarantenaire. Aussi, selon le même comité, un autre chapitre des activités concernera le mois du quarantenaire. En effet, si le quarantenaire de l’Indépendance sera fêté tout au long de l’année 2017, le mois de juin désigné mois du quarantenaire est le mois de l’apogée des événements et devra rester dans la mémoire des générations actuelles et futures. Au cours de ce mois, il est proposé de distinguer trois temps forts : les Journées du mois du quarantenaire avant le 27 Juin, la veillée du 27 Juin et le défilé civil et militaire du 27 Juin.

Sur la scène nationale, seront organisés les conférences débats et émissions radio télévisées. Des projections des documentaires et des magazines contribueront à une meilleure connaissance des grandes dates de notre histoire et au renforcement de la cohésion nationale.

Les activités présidentielles et gouvernementales seront inscrites dans l’agenda du quarantenaire comme les poses de première pierre, les lancements, les inaugurations et diverses manifestations nationales d’importance.

Au niveau international, 2017 sera instituée année du quarantenaire de l’Indépendance dans nos ambassades et consulats à l’étranger où la promotion de notre pays pourrait être faite par des expositions, des spectacles, des activités culturelles, artistiques et sportives diverses.