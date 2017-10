Après le PROMES-GDT, un nouveau programme de lutte contre la soif

Après le programme de mobilisation des eaux de surface et gestion durable des terres lancé en 2008 et mis en œuvre pendant plus de sept ans avec le succès que l’on sait, le gouvernement vient de lancer au cours d’une cérémonie organisée hier au Sheraton hôtel un nouveau programme de lutte contre la soif intitulé PROGRES.

La lutte contre la soif est un combat de longue haleine que la République de Djibouti mène avec l’aide de la communauté internationale. Après le succès du programme de mobilisation des eaux de surface, le fameux PROMES, qui a tenu ses promesses, les bailleurs de fonds ont accepté de financer un programme complémentaire destiné à renforcer ce qui a été fait et à mettre les populations rurales durablement à l’abri de la soif.

Le nouveau programme a été officiellement lancé hier au cours d’une cérémonie organisée au Sheraton hôtel en présence du coordinateur de l’unité de gestion des projets du ministère de l’Agriculture, M. Baragoita Said, du représentant du ministre de l’Agriculture, M. Ahmed Ali Mohamed, des représentants des organismes internationaux, des délégués des conseils régionaux et des représentants des communautés bénéficiaires.

La cérémonie a été ouverte par M. Baragoita Said, le très dynamique coordinateur de l’UGP du ministère de l’Agriculture qui a été la cheville ouvrière du PROMES et qui est prêt à repartir dans le désert pour la mise en œuvre de ce deuxième programme. « Je voudrais tout d’abord souhaiter la bienvenue à la mission du FIDA venue spécialement pour procéder à cette cérémonie de lancement. Je voudrais aussi souhaiter la bienvenue aux représentants des communautés qui ont fait pour certains un long trajet pour assister à cette cérémonie.

Je remercie nos partenaires techniques et nos partenaires financiers présents parmi nous pour l’intérêt qu’ils portent à ce projet mais aussi de façon plus large à la problématique du monde rural. Enfin je veux aussi par l’intermédiaire du représentant de Monsieur le Ministre, remercier le gouvernement et lui exprimer la reconnaissance des communautés »,

Mesdames et Messieurs, C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous vous invitons aujourd’hui à la cérémonie de lancement du projet intitulé PROGRES.

Comme vous le savez ce projet a été conçu après le succès du projet précédent PROMES –GDT », a dit d’emblée M. Baragoita Said dont le discours a été suivi de celui de M. Neoufal Telahigue, chargé de programmes du FIDA. Le représentant du ministre de l’Agriculture, M. Ahmed Ali, directeur de l’Agriculture a lui aussi pris la parole pour dire tout le bien qu’il pense du précédent programme et des espoirs que suscitent ce deuxième projet.

Selon M. Ahmed Ali, ce second programme était attendu comme la pluie par les communautés rurales bénéficiaires.