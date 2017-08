Après les incendies de Balbala : EdD multiplie les contrôles

Les agents d’EdD accompagnés des forces de la police nationale ont démarré le 31 juillet des opérations inopinées de contrôle des compteurs électriques dans plusieurs quartiers de la ville et de Balbala. Ces contrôles font suite aux nombreux incendies qui ont touché des centaines de maisons et dont les causes principales étaient les installations frauduleuses d’électricité. Mis en cause dans les nombreux départs de feu dans la ville et dans la périphérie de Balbala, de nombreux branchements opérés dans des conditions parfois très dangereuses ont été découverts dans de nombreux foyers. Les agents d’EDD ont donc requis les forces de la police nationale pour les aider dans l’exercice de leur fonction et surtout dissuader toute tentative d’agression envers eux. Lors de ces contrôles, beaucoup de foyers ont été surpris en flagrant délit de fraude d’énergie électrique parfois issue directement des poteaux électriques. Plusieurs branchements non reconnus ont été également découverts. L’utilisation de disjoncteurs contrefaits a été à l’origine des sinistres dans plusieurs maisons en bois détruites par les incendies.

Ces opérations de contrôle ont été un soulagement pour la population qui n’a pas hésité à remercier les agents d’EDD et la police nationale qui a fait appel aux forces spéciales du RAID pour leur intervention.

Ces interventions avaient pour objectif d’assurer la sécurité des Djiboutiens suite aux nombreux incendies qui ont touché le pays. Elles se poursuivront et couvriront l’ensemble du territoire.

Suite à ces opérations de grande envergure dans la lutte contre les fraudes d’énergie électriques, 23 chefs de familles ont été surpris en flagrant délit de fraude d’énergie, dont 11 à Djibouti-ville et 12 à Balbala dans la journée du 31 juillet. Tous ont fait l’objet d’une procédure judicaire et ont été déférés au parquet. Ils risquent de lourdes sanctions financières et des peines de prison.

N. Kadassiya