Après la coupe de Djibouti : La Gendarmerie s’adjuge la super-coupe

Vendredi dernier, le complexe sportif de Tadjourah a abrité la finale de la super coupe qui, a été délocalisée. Cette rencontre a opposé la sélection de la gendarmerie nationale victorieuse de la coupe de Djibouti à la formation d’AS Djibouti Télécom, championne nationale.

C’est dans un stade archicomble que le Secrétaire d’Etat à la jeunesse et aux sports, au coté des ses homologues de la communication, du commerce et de la décentralisation, a donné le coup d’envoi de cette finale explosive, tant attendue par les fans du ballon rond, sous toutes les latitudes en République de Djibouti

Notons la présence des autorités locales de la région, du Sultan de Tadjourah, des notabilités, de hauts responsables de l’Etat, et surtout des dirigeants de la Fédération Djiboutienne de Football, coorganisatrice de cette finale, avec le SEJS.

Rarement, auparavant, les Djiboutiens n’avaient afflué de tous les coins du territoire pour assister à des joutes sportives. La rencontre a été un spectacle footballistique aussi passionnant, une finale d’une telle intensité, où la motivation et le fairplay étaient au rendez-vous.

L’exubérance des gestes et des qualités individuelles, ainsi que le beau jeu collectif, suscitaient des standing-ovations qui ébranlaient les gradins de la tribune devant un terrain synthétique flambant neuf. Malgré la volonté et les efforts collectifs, de l’équipe de Djibouti Télécom, la gendarmerie s’est montré plus offensive en remportant cette finale par le score sévère de 7 buts à 0. Les autorités de la région se sont déclarées réjouies de ce privilège, accordé à la ville de Tadjourah. Selon le préfet et le président du conseil régional, cette approche est innovante.

Unanimes, les membres du gouvernement ont exprimé leur joie d’avoir pu assister à une telle rencontre. Les hautes personnalités ont remercié les populations de cette ville.

Enfin, les ministres ont félicité les finalistes et salué la victorieuse équipe de la gendarmerie. Pour sa part, le Secrétaire d’Etat à la jeunesse et aux sports, Hassan Mohamed Kamil, s’est félicité de l’hospitalité généreuse des Tadjourois, qui ont accueilli cette finale à bras ouverts. Le Secrétaire d’Etat a indiqué que cette journée restera gravée dans la mémoire collective, et les annales de l’histoire du sport national.