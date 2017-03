Après le championnat d’Afrique des nations de pétanque en Algérie : Le SEJS salue les performances de nos boulistes médaillés

Dimanche 26 février 2017, le Secrétaire d’Etat à la jeunesse et aux sports, Hassan Mohamed Kamil, a reçu dans son cabinet ministériel, les jeunes boulistes djiboutiens qui se sont illustrés au récent championnat d’Afrique des nations de pétanque en Algérie.

Les jeunes prétendants djiboutiens, sponsorisés par le SEJS, se sont mesurés aux autres compétiteurs lors des épreuves au programme de ce championnat. Citons le tir progressif, le tir de précision et le tir rapide en double. Loin d’être des simples figurants, les membres de la sélection nationale ont fait forte impression auprès des spectateurs et des observateurs avisés tout au long de leur participation au championnat d’Afrique des nations de pétanques en Algérie.

Durant ces jeux qui mettaient en lice des représentants de plus d’une dizaine de pays du continent, nos jeunes sportifs sont montés sur la 2ème marche du podium dans la catégorie triplette masculine. Sortis troisièmes au classement général par équipes, les battants djiboutiens se sont classés 4èmes dans la doublette masculine et 5èmes dans les jeux individuels.

Pour les encourager à persévérer dans cette voie, le secrétaire d’Etat à la Jeunesse et aux Sports a organisé dimanche 26 février dernier, dans son cabinet ministériel, une réception en leur honneur. Cette rencontre festive s’est déroulée en présence des dirigeants de la fédération djiboutienne de pétanque(FDP). M. Hassan Mohamed Kamil a saisi l’occasion pour offrir des récompenses aux boulistes djiboutiens. Les récipiendaires affichaient un sentiment de fierté, partagé par le président de la FDP. Ali Elmi Miguil, puisqu’il s’agit de lui, a fait un bref point de presse sur place. Une sortie médiatique au cours de laquelle il a évoqué la planification et l’organisation d’un championnat national élargi, au niveau communal, régional, et inter CDC. A l’entendre, les compétitions du championnat national de pétanque permettront aux responsables et aux techniciens de la FDP de détecter de nouveaux jeunes pratiquants au potentiel fort. Pour sa part, le secrétaire d’Etat à la Jeunesse et aux Sports a salué les performances des boulistes Djiboutiens, qui ont hissé haut les couleurs nationales pendant le championnat d’Afrique des nations en Algérie. M. Hassan Mohamad Kamil a en outre réitéré son soutien inconditionnel au développement de toutes les disciplines sportives sous les cieux djiboutiens.

Bref, il a annoncé au staff de la FDP la mise à disposition d’une aire de jeux aux normes standards internationales pour l’organisation des tournois officiels de pétanque.

IAH