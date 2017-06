En aparté avec le président de l’AS PORT M. Houssein Elmi Bouh

L’As Port est l’un des clubs de football le plus ancien du pays, il a presque 40 ans d’existence. Depuis sa création plus de 5 génération de footballeurs se sont succèdés dans cette formation, les uns et les autres se sont illustrés à leur époque. Certains ont même marqué l’histoire du football national comme Abdoulkader Abdillahi (KADER), Fouad Hassan (MAHBOUB), Mahamoud Omar (BENELOV), le meilleur gardien Naguib Ahmed surnommé AMBO (allah yarhamou), Med Rouffa, Dini Ali Dini, Moustapha Hassan et bien d’autres. Pour retracer le parcours légendaire de cette équipe nous avons eu un entretien exclusif avec le président de l’As Port M. Houssein Elmi Bouh.

« L’AS PORT a toujours contribué au développement du football national ».

M. Houssein Elmi Bouh, vous êtes actuellement le Président de l’AS Port mais durant votre jeunesse avez-vous suivi de près ou de loin l’épopée du Club et avez-vous imaginé qu’un jour vous dirigerez l’une des meilleures équipes de football du pays ?

M. Houssein Elmi Bouh : – Assalama aleykoum, permettez-moi tout d’abord de vous remercier pour m’avoir donné pour l’occasion l’opportunité de m’exprimer dans les colonnes de votre journal.

Maintenant, pour répondre à votre question, j’aimerais tout simplement vous rappeler qu’étant jeune garçon, j’ai connu l’effervescence qui animais jadis l’ancien stade municipal de la capitale. Nous avions d’ailleurs l’habitude d’escalader les murs exterieurs de ce stade mythique pour y regarder en général les matchs du championnat national de football. Cependant, je n’avais jamais eu pour ambition de diriger une quelconque équipe de foot et surtout pas celle du PAID. Mais, je peux dire que peut-être mon engagement a été plus motivé par ma vie professionnelle et par la forte inflexion de la direction générale du Port. Ce qui correspondant à plus un concours de circonstance.

L’AS Port est aujourd’hui l’un des plus anciens club de foootbal de notre pays, alors pourriez-vous nous dire quand est-ce que celui-ci a été crée et pourriez-vous également nous citer certains des premières personnes (joueurs, entraineurs ou responsables) ayant participer à son avenement ?

-Il est à noter que l’AS Port existe depuis 1978. Toutefois, il convient de souligner à ce titre que c’est grâce aux engagements dès les premières heures de l’actuel directeur général du Port de Djibouti SA, M. Saad Omar Guelleh et des collaborateurs de l’époque que notre club s’est affirmé et qu’il est toujours là au rendez-vous à chaque saison. Ainsi, l’objectif de nos aînés était de créer une structure sportive capable de fédérer et de developper les jeunes talents issus des anciens quartiers populaires avec les moyens de bords et le concours du PAID. Après le 1er résultat sur le terrain, les anciens dirigeants ont ensuite fortement bataillés pour le recrutement des premiers joueurs ce qui a été alors une nouveauté sous nos cieux.

Quant à nos idyles, je pourrais vous citer parmi les grands noms ayant marqués notre club, comme joueur : Abdoulkader Abdillahi (KADER), Fouad Hassan (MAHBOUB), Mahamoud Omar (BENELOV), le meilleur gardien Naguib Ahmed surnommé AMBO (allah yarhamou), Med Rouffa, Dini Ali Dini, Moustapha Hassan et bien d’autres.

Dans quelques jours, notre pays va célébrer son 40ème anniversaire alors peut-on dire que l’AS Port a été toujours associé au developpement de notre pays dans le domaine du football?

-Oui, nous le pensons car l’ambition de l’AS PORT a toujours été de contribuer au développement du football national. C’est pourquoi nous nous efforçons de mettre sur pied et d’encadrer des équipes capables de faire honneur au pays dans la pratique des sports, aussi bien collectifs qu’individuels.

Est-ce que l’on peut dire aujourdhui que l’AS PORT a marquée l’histoire du football Djiboutien ?

– Oui, je peux dire que c’est le cas en adéquation avec son riche palmarès qui comprend 07 titres de Champion de la D1, 10 trophées de la Coupe de Djibouti,9 trophées de la Super Coupe de Djibouti, 03 trophées de la coupe de pêcherie et 01 quart de final de la coupe de CECAFA. ET sans oublier en 2014 avec la diversité des disciplines du club AS PORT, une équipe de la section pétanque a pu participer au MONDIAL GIOVANILI under 18/23 – boules lyonnaise.

Est-ce que l’appui financier et logistique du port a toujours eu un impact positif sur les résultats de l’équipe et montre-t-il l’éfficacité de la politique de sponsoring ?

– Oui, nous bénéficions d’un excellent appui financier et d’un réel engagement au quotidien de la part du Port de Djibouti SA. Et, évidemment cela a un impact direct sur l’équipe et l’image du club car l’AS PORT souhaite toujours s’imposer comme l’un des clubs qui comptent sur la scène nationale et régionale.

L’équipe dispose de nombreux joueurs joueurs étrangers dans ses rangs et il parait même que dans ce domaine c’est l’AS Port qui a ouvert la voie aux autres ? Est-ce vrai, expliquer-nous ?

-Oui, il est vrai que nous avons été le 1er club Djiboutien à enroler des joueurs étrangers dans son équipe lors des dernières saisons du championnat national. Mais, cela est dû actuellement à l’évolution du football mondial. Et, vous conviendrez que cela ne choque plus aujourd’hui lorsque vous voyez évoluer les grandes équipes de la LIGA en Espagne, de la PREMIER LEAGUE anglaise ou de la LIGUE 1 en France.

Toutefois, sachez qu’à travers cette nouvelle politique de recrutement notre objectif était avant tout de rehausser continuellement le niveau de jeu de l’équipe et de disposer des automatismes tehniques et tactiques sur le terrain. La formation actuelle du Port est d’ailleurs l’une des rares équipes à avoir une répartition des forces équilibrées en défense, en attaque et au milieu du terrain.S’ajoute à cela, une envie de vaincre très perceptible aussi bien chez le staff technique que les joueurs dans leur préparation physique titanesque et le sérieux dont ils font preuve.

Comment expliquez-vous alors que ces dernières années votre équipe n’a gagnée ni le Championnat nationnal ni la Coupe de Djibouti ?

– En effet, il est vrai que par manque de chance nous n’avons pas été couronné pour le Championnat national.

Malgré cela, l’équipe du Port est celle qui fait l’objet de tous les débats. Beaucoup sont ceux qui lui prêtent victoire avant tout éventuel match ou même lorsque tous les pronostics sont défavorables. Pourquoi, donc, tant d’intérêts pour ce club ? Ce qu’il faut comprendre aujourd’hui c’est qu’au regard du chemin parcouru et des nouvelles aspirations de développement que souhaite donner la Direction du Port de Djibouti au club pour un plus grand rayonnement,

Quel est votre état d’esprit sur l’avenir de votre club et croyez-vous qu’il va reprendre sa place de leader à tous les niveaux ?

-Oui, nous sommes très optimiste pour l’avenir de notre club et par la volonté du tout puissant nous esperons inchaa Allah depasser les petites difficultés actuelles et à venir du club car notre initiative s’inscrit dans le cadre de la politique du gouvernement relative à l’encadrement et à la protection de la jeunesse. Il nous est donc plus que nécessaire aujourd’hui d’insuffler une nouvelle dynamique dans la gestion du club, dans la professionnalisation des joueurs, dans le renouvellement et la détection des nouveaux talents ainsi que dans le renforcement des participations aux compétitions régionales et continentales. Il est pareillement inéluctable de travailler davantage pour bénéficier dans les meilleurs délais de structures sportives appartenant au club, de ressources matériels (de moyens de transport et de locaux spécialisés et rénovés) et de terrains « nouvelle génération ».

Quel regard portez-vous sur l’évolution du football national ?

– Il est difficile de parler du foot africain en général mais les mentalités changent et le football national progresse.

Le football national est en train de rattraper une partie de son retard. Grâce à l’impulsion de la Fédération Djiboutienne de football (FDF) et l’appui constant du ministère (SEJS), les compétitions se renforcent (U17, U20, etc.). Il y a donc toutes les raisons d’être optimiste.

Comment jugez-vous les efforts de la Féderation Djiboutienne de Football en particulier et ceux de son actuel Président, M. Souleiman Hassan Waberi pour le developpement du footbal national ?

– J’aimerai dire à ce niveau que les efforts de la FDF sont forts louables et s’inscrivent ordinairement dans les objectifs de developpement du football national. Des nombreux investissement ont été aussi consentis dans les infrastructures, l’éducation et le développement technique. Mais, il faudra constamment garder le cap afin d’en avoir un facteur de rapprochement et de réussite qui pourrait à terme dégager des recettes additionnelles et dont les retombées en termes d’image pourraient être très intéressantes pour notre pays.

Concernant, les actions du Président de la FDF, M. Souleiman Hassan Waberi pour le developpement du footbal national, je ne peux que l’encourage à percéverer car il est aujourd’hui à mon avis un des émules parmi les membres de notre grande famille du sport Djiboutien avec son intégration des membres du comité exécuritf de la CAF.

Enfin, pour conclure quel est le message que vous voudriez addresser à vos compatriotes en marge de la célébration du 40ème anniversaire de l’independance de notre pays?

– J’aimerais tout bonnement souhaiter tous mes vœux de paix, de santé, de prospérité et de réussite à tous les Djiboutiens.