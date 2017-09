En aparté avec… Olivier Gasbarian Nouveau directeur général de Rubis Djibouti

La Nation : Avant d’entamer l’entretien, Monsieur le directeur général, pouvez-vous vous présenter à nos lecteurs à travers une bio express ?

Avec grand plaisir, je suis Olivier Gasbarian, j’ai 44 ans, et après 12 années passées au sein des Majors de l’industrie pétrolière, dans des groupes tels que Mobil & BP, j’ai choisi de rejoindre le groupe Rubis il y a 8 ans. Tout au long de ces 20 années passées au sein de l’industrie pétrolière, j’ai donc eu l’occasion de développer mes compétences essentiellement en Europe dans le domaine de la distribution des produits pétroliers à des postes de Marketing & de développement commercial. Ma passion pour les nouveaux enjeux de cette industrie m’ont conduit tout droit à Djibouti, où tant de beaux projets et de perspectives s’offrent au groupe RUBIS.

Parlons à présent, si vous le voulez bien, du groupe Rubis…

Rubis est un groupe français indépendant, spécialisé dans le stockage et la distribution de produits pétroliers. Présent dans une trentaine de pays, le développement du groupe s’accélère ces dernières années, notamment sur le continent africain , là ou les majors classiques ont tendance à se faire plus rares…Il se fait donc naturellement un jeu de vases communicants qui nous va très bien et qui nous permet de démontrer la capacité du groupe à opérer de manière efficace, en parfait partenariat avec les acteurs locaux . Ainsi, les automobilistes djiboutiens peuvent désormais faire leur plein d’essence, et notamment avec la carte dromadaire dans 7 stations-services du groupe, dont 2 en province, à Tadjourah et à Obock. Mais de beaux projets se profilent et nous ne comptons pas en rester là.

Est-ce que Rubis dispose de ressources humaines qualifiées et de l’expertise nécessaire, sachant que le secteur pétrolier est un domaine assez sensible sur le plan sécuritaire et technologique ?

C’est un point fondamental que vous soulevez en effet. Le produit que nous commercialisons est, par essence (excusez le jeu de mot…) particulièrement sensible. Nos équipes sont, pour la grande majorité, issues du monde du pétrole, avec des expériences riches et variées, pour la plupart acquises au sein de majors. Nous attachons par ailleurs une grande importance à la formation de nos personnels, tant sur les produits que sur les techniques ou encore les règles de sécurité, ces 3 domaines évoluant très rapidement.

Dans le marché national du pétrole, quelle place occupe votre société et quelles sont ses capacités logistiques et techniques ?

Comme précisé précédemment, les majors du pétrole ont fait le choix de se concentrer sur l’amont pétrolier, ce qui a laissé le champ libre à des sociétés indépendantes comme Rubis à Djibouti. Nous sommes donc désormais trois acteurs indépendants sur ce marché national, chacun avec ses spécificités. De notre côté, nous bénéficions de points de vente idéalement positionnés, notamment à Djibouti et désormais aussi en province, d’un dépôt en propre pour l’aviation, et d’un contrat exclusif de distribution de Lubrifiants à la marque Total, réel expert dans le domaine des Lubrifiants. Face à nos concurrents, nous nous axons principalement sur l’expertise technique et la proximité de nos clients. Leur satisfaction est notre priorité. Ils nous font vivre, nous leur devons bien cela !

Rubis fait, dit-on, partie des gros fournisseurs du camp lemmonier et d’autres gros clients…qu’en est-il réellement ?

Il ne faut jamais croire les rumeurs, ni à Djibouti, ni ailleurs. Nous ne fournissons pas à l’heure qu’il est le camp Lemmonier mais nous comptons de nombreux clients dans les nombreuses armées étrangères présentes à Djibouti, voire l’armée djiboutienne elle-même. Et il s’agit pour Rubis d’une vraie expertise dont nous sommes fiers. Pour ce qui est de l’activité aviation en général, notre dépôt de l’aéroport nous permet de pouvoir compter là aussi nombre de clients, qu’ils soient militaires ou civils.

Avez-vous l’intention d’ouvrir d’autres stations dans la capitale ?

Comme précisé, la capitale recèle encore des zones sous exploitées en termes de distribution de carburant. Nous avons quelques projets en tête, dont certains verront le jour assez rapidement. Outre les services classiques d’une station, Rubis proposera aujourd’hui la carte Dromadaire à ses clients et des boutiques en 24/24 sur la plupart de ces sites. Ces projets vont bien évidemment générer des emplois directs et indirects auprès de tous nos sous-traitants. Cela s’inscrit directement dans la politique de Rubis d’être un acteur responsable et parfaitement intégré à la vie locale.

Vos installations répondent-elles aux normes internationales et d’où achetez-vous les cuves et matériels que vous utilisez ?

Bien évidemment, l’ensemble de nos installations répond aux normes en vigueur et fait l’objet d’audits et de contrôles, qu’ils soient internes, au travers de notre service audit, ou externes, par le biais d’organismes internationaux qui eux non plus ne transigent pas avec la sécurité. Les enjeux sont trop importants. Nos matériels proviennent de divers horizons, que ce soit la France, Dubaï, la Turquie ou encore l’Afrique du Nord ! Notre seul juge de paix en la matière étant la qualité et le respect des normes !

Selon un communiqué de la Direction des Hydrocarbures récemment paru dans La Nation, trois compagnies seulement sont autorisées à importer et à commercialiser les lubrifiants sur le territoire national. Pensez-vous que ces compagnies soient capables de satisfaire la demande nationale et ne risque-t-on pas de voir des ruptures de stocks ?

Le Lubrifiant a toujours été le produit le plus technique de la chaine pétrolière. Comme je vous le disais, nous avons donc fait pour notre part le choix de distribuer des Lubrifiants de très haute qualité, répondant à l’ensemble des normes des constructeurs. Le choix de restreindre les importations vient du fait que trop de produits étaient présents sur le marché, avec tous les risques techniques que cela comporte. Mais que nos clients et prospects soient rassurés. Aucune pénurie n’est à prévoir, nous ferons de notre côté en sorte qu’ils ne manquent de rien….

En tant que nouvel arrivant, quel regard portez-vous sur Djibouti ?

Apres un mois passé à Djibouti, je m’émerveille toujours autant de l’accueil des gens ici. On m’avait pourtant bien dit que la chaleur était très présente ici à Djibouti. Mais je me suis rendu compte qu’elle est surtout présente dans les relations, que ce soit avec nos clients, partenaires, gérants et l’ensemble de la communauté djiboutienne. Enfin, l’équipe de Rubis à Djibouti est hautement professionnelle, attachée à sa marque et complètement engagée dans la relation client. Je suis donc particulièrement confiant dans notre capacité à les servir encore mieux demain.

Un dernier mot pour la route ?

Avec plaisir, je vous donne tout simplement rendez-vous dans nos stations, que ce soit à Djibouti ou désormais en province…

PROPOS RECUEILLIS PAR KMA