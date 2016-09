En aparté avec… Kenedid Ibrahim Houssein Président du Syndicat de la Presse de Djibouti

Sous sa houlette, la presse djiboutienne a pris ses marques et entend aujourd’hui, jouer pleinement un rôle pivot dans la vie publique. Kenedid Ibrahim Houssein a d’abord lancé une association de journalistes (AJD) qui s’est muée en syndicat, le SPAD, affilié à la Fédération internationale des journalistes (FIJ) et l’Association des journalistes d’Afrique de l’Est (EAJA, de son acronyme anglais). Le syndicat du personnel de la presse écrite et audiovisuelle de Djibouti (SPAD) nourrit aujourd’hui de grandes ambitions et entend redorer le blason d’une profession incontournable dans la vie publique.

La Nation : La presse djiboutienne nourrit de grandes ambitions et le SPAD semble vouloir lui donner les moyens de ses ambitions.

Kenedid Ibrahim Houssein : Tout à fait, puisque c’est dans les prérogatives de notre syndicat de redorer le blason de la presse djiboutienne. Tout d’abord, le SPAD compte engager une étude sur les médias djiboutiens. Celle-ci, sous l’intitulé « La situation globale des médias djiboutiens et les perspectives d’avenir », veut présenter d’une manière globale le champ médiatique locale. Ce qui devrait servir de base à une réflexion prospective sur ce que sera l’avenir de la presse et plus généralement la communication à Djibouti. L’intérêt d’une telle entreprise réside dans le fait d’établir un diagnostic sans complaisance sur la situation de la presse à Djibouti. Mais elle doit servir aussi à anticiper les évolutions possibles quant à l’avenir dans ce secteur d’activité. La presse, les médias et leur rôle dans la société sont des paramètres essentiels pour mesurer les avancées démocratiques enregistrées par un pays tout au long de son histoire. Une telle étude intéressera fortement les pouvoirs publics locaux mais aussi les autres acteurs de la société civile (Associations, chercheurs, journalistes, étudiants).

Il s’agit donc d’une première étape. Mais vous semblez mettre l’accent sur le professionnalisme et la compétence du personnel de la presse.

Certes, ce sont les propos des nombreux ateliers qui sont organisés car ils s’avèrent indispensables pour accompagner la plupart des jeunes journalistes officiant dans les rédactions des différents organes des médias Djiboutiens. Ainsi, nous avons réussi à former de jeunes journalistes débutants ainsi que des personnels qui se sont formés sur le tas et n’ont pas eu la chance de faire des études de journalisme. De ce fait, ils sont peu au fait des règles qui régissent leur profession. Raison pour laquelle, on observe souvent des manques à l’éthique et la déontologie. Plus généralement, le SPAD, en collaboration avec la fédération internationale des journalistes et l’Association des Journalistes de l’Afrique de l’Est, a déjà organisé une série de formations sur l’éthique et la déontologie du métier de journaliste, sur les lois des médias à Djibouti et la sécurité des journalistes. Cette tendance se poursuivra avec une série de nouvelles sessions de formation dans ce domaine.

Dans un avenir très proche, le SPAD compte aussi organiser deux ateliers de formation au profit des hommes de loi Djiboutiens sur la liberté d’expression. C’est dans ce cadre que seront organisés ces deux ateliers de formation à l’attention des magistrats, hommes de lois et agents pénitenciers. La liberté d’expression est un droit dont l’exercice n’est pas toujours facile et dont le respect n’est pas assuré dans bon nombre de pays. Durant ces trois jours il est prévue d’explorer, avec l’aide d’experts, la portée et les limites de ce droit fondamental, les principes et normes qui ont été élaborés en la matière au fil des années par les tribunaux et organes internationaux et régionaux de protection des droits de l’homme et par les tribunaux nationaux, et, enfin, les mesures de protection dont on a besoin pour exercer la liberté d’expression sans crainte. La liberté d’expression est la pierre angulaire de la démocratie et celle-ci vit de l’expression et de l’échange des idées et des opinions.

Au-delà de la formation, quelles sont les autres leviers qui seront utilisés pour « remettre à flot » la profession journalistique?

Il est clair que notre profession souffre d’une image peu glorieuse du fait d’un certain nombre de facteur. Et pour remédier à cela, le SPAD veut relancer le prix de la presse en organisant bientôt la troisième édition du concours. Le Syndicat a initié l’attribution d’un prix annuel intitulé «Prix de l’Excellence de la Presse à Djibouti ». Comme à l’accoutumée, ce prix récompense annuellement des journalistes ou personnels des médias qui se sont illustrés durant une année par la qualité de leur travail et par la rigueur de leur activité professionnelle. Et comme dans les précédentes éditions, celle-ci prévoit d’offrir des distinctions à trois catégories de journaliste qui interviennent dans des médias comme la presse écrite, la radio et la télévision. Par extension, ce prix est dédié aux pionniers du métier qui ont rendu service à la nation. Pour rappel, la première édition de ce prix a eu lieu le 16 novembre 2011 à Kulan Center. Cinq (5) professionnels des médias dont une femme ont été récompensés. Chacun a reçu la somme de 100.000 FD. La seconde édition du prix de la presse a eu lieu le 02 février 2013 au Djibouti Palace Kempeski. Sept (7) professionnels des médias ont été primés et cette édition récompensait les techniciens des médias. Les prix étaient composé d’une enveloppe de 100.000 FD pour chacun, un ordinateur portable, un écran de télévision et un voyage d’une semaine à Addis Abeba pour une personne qui a été tiré au sort parmi les lauréats. Pour des raisons indépendantes de notre volonté, l’attribution de ce prix n’a pas eu lieu ces deux dernières années. Autre évènement que le SPAD veut relancer est la semaine « la semaine de la presse et des médias à Djibouti » que notre syndicat a organisé deux années consécutives, c’est-à-dire en 2012 et 2013 en collaboration avec le ministère de l’éducation nationale et de la formation professionnelle. Il s’agira à travers cette semaine riche en activité de réduire « la frontière » qui existe entre les médias djiboutiens et le monde de l’éducation. C’est pourquoi trois axes ont été arrêtés dans le déroulement des travaux :

Sensibilisation aux médias djiboutiens auprès des lycéens et collégiens, présentation des métiers de la presse écrite et audiovisuelle, travaux et atelier d’écriture et visite guidée au sein des différents organes de presse, concours « Un journal au lycée », qui traite de thèmes d’actualité du monde francophone, et enfin des ateliers de formation à l’utilisation pédagogique de la presse et des médias en direction des professeurs de français.

Propos recueillis par MAS