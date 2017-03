En aparté avec… Issa Kamil Mohamed Chef de service des langues maternelles et coordinateur des Grands concours scolaires.

En marge des épreuves finales des grands concours, nous avons rencontré M. Issa Kamil Mohamed, coordinateur de ces Grands Concours Scolaires. Il nous explique la finalité, les objectifs ainsi que les enjeux et l’organisation de ce grand évènement éducatif. Entretien…

« Les grands concours scolaires revêtent un caractère inclusif »

La Nation : Pouvez-vous nous dire comment a germé l’idée de ces grands concours ?

Issa Kamil Mohamed : Je vous remercie pour vos questions, et je profite de l’occasion pour saluer et remercier mes collègues, Mme Mouna Ismaël Abdou et Abdoulkader Daher Aden, inspecteurs de l’enseignement moyen et secondaire, qui lors de la table ronde du samedi matin avant la dictée en direct, ont eu les mots justes pour remettre en contexte la genèse et le principe de ces grands concours. Je rappelle donc, après eux, que le MENFOP avait tenu un colloque en décembre dernier, lequel a débouché sur de nombreuses recommandations dont notamment la mise en place de l’observatoire de la qualité qui a été intégré dans le Plan d’Action de l’Education 2017-2019. En attendant la mise en œuvre du PAE, le ministère a axé son action autour de trois domaines, celui administratif d’abord, avec la mise en œuvre de la gestion axée sur les résultats (GAR) pour une nouvelle gouvernance.

Dans un second temps, c’est au niveau des établissements qu’il a été décidé de lancer les projets d’établissements et enfin au niveau des classes et du périscolaire, les grands concours que nous avons vécus ensemble ces derniers jours. La nouveauté est que ces Grands Concours comprennent différentes compétitions allant des sports scolaires en passant par les épreuves disciplinaires en mathématiques, sciences, ou français avec la dictée, ainsi que le théâtre et d’autres encore impliquant les établissements privés arabophones. En complément de ce dispositif qui vise à être inclusif, les compétitions « Jeunes Champion(ne)s (du public et du privé), le défi lecture et les « olympiades des métiers » de l’ETFP démarrent bientôt. Cette recherche de la qualité est donc mise en œuvre avec deux paramètres qui articulent les questions posées aux candidats à savoir les programmes disciplinaires et les contextes culturels et géographiques.

Si nous parlions, à présent, des aspects organisationnels et matériels ?

Les Grands Concours Scolaires (GCS) de dictée, de mathématiques, de sciences et de théâtre ont requis une organisation et une coordination complexes dans la mesure où ils ont concerné tous les établissements de Djibouti-ville et des régions des trois niveaux d’enseignement (enseignement de base, enseignement moyen et enseignement secondaire). En effet, le ministre de l’éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahamoud a veillé à ce que les GCS revêtent un caractère inclusif et se déroulent à l’échelle nationale. Au total, plus de 190 établissements scolaires et 7000 élèves ont été en compétition depuis le début de ces concours. Ont donc été en compétition, en dictée les classes de cinquième et sixième années, en mathématiques, les classes de cinquième, neuvième années ainsi que la première scientifique. Ces deux derniers niveaux ont été également identifiés pour le concours de sciences, lequel combine deux disciplines, à savoir la physique-chimie et les sciences de la vie et de la terre. Pour le théâtre, la configuration est différente et ne cible pas un niveau mais les élèves faisant partie du club de leur établissement, tous niveaux confondus. Le principe d’équipe ayant été retenu, pour chaque concours, l’épreuve comprend un moment individuel suivi d’un autre collectif où les réponses sont concertées et validées par l’équipe qui remet une copie finale. Ce qui permet de mettre en valeur l’esprit d’équipe, d’écoute, de solidarité et d’installer chez les élèves un sentiment d’appartenance à une classe, un établissement, une circonscription/zone ou une région puisqu’ils en sont les représentants.

Les GCS élaborés de manière pyramidale se sont déroulés en plusieurs étapes. Tout d’abord, les trois meilleurs élèves de chaque classe dans les disciplines et niveaux concernés ont été sélectionnés. Sont arrivées par la suite, les phases inter classes (intra établissement) puis inter établissements au sein de chaque circonscription (enseignement primaire) zone (enseignement moyen) et région à partir desquelles se sont distinguées les meilleures équipes pour chaque concours. Notons que les lycées concourant directement en finale ont été dispensés de la phase intermédiaire (inter établissements) eu égard à leur nombre limité (dix lycées au total).

Dans la capitale, les élèves d’une même circonscription ou zone, respectivement pour l’enseignement de base et pour l’enseignement moyen, ont été regroupés dans un même établissement identifié préalablement pour le déroulement des différents concours de la phase inter établissement. Pour les établissements des régions, le facteur de proximité a été pris en compte pour éviter aux élèves des écoles les plus éloignées le déplacement vers le chef lieu. Ainsi, les chefs de service régionaux ont procédé à des regroupements de 5 à 6 écoles dans un même établissement pour la passation des différents concours. A cet égard, le MENFOP tient à remercier les Forces Armées Djiboutiennes pour leur soutien logistique puisqu’ils ont participé à l’acheminement des élèves. En vue de garantir l’équité et la transparence, des commissions ad hoc ont été diligentées par le ministre pour remettre les sujets des différents concours, superviser le déroulement sur les différents sites puis acheminer les copies des compétiteurs vers les chefs lieux où se sont déroulées les corrections après anonymat.

Pensez-vous avoir atteint les objectifs assignés à ces grands concours ?

Le ministre de l’éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahamoud, s’est réjoui du bon déroulement de ces différents concours qui ont permis aux meilleures équipes représentant leur établissement de se distinguer. Le ministre comme le public ont été agréablement surpris par les résultats des établissements des régions et de la périphérie de la capitale qui n’avaient rien à envier à ceux des centres urbains dits «privilégiés ». Des résultats qui ont pris le contrepied de toutes les attentes et qui augurent de beaux présages pour l’école publique.

Pour tout résumer, cette première édition a suscité une belle émulation dans les établissements scolaires. Elle a eu le mérite de lancer une dynamique dans les établissements scolaires et d’installer une nouvelle culture d’apprentissage à travers les concours et le périscolaire. Le MENFOP est donc satisfait des résultats atteints qui nous donnent de grands espoirs dans les éditions à venir. Ce coup d’essai fut un coup de maitre !

Et je voudrais rendre hommage au ministre de l’éducation nationale, M. Moustapha Mohamed Mahamoud, instigateur et promoteur de cette belle initiative, qui a emporté l’adhésion et suscité l’engouement de la communauté éducative et au-delà ceux des Djiboutiennes et des Djiboutiens !

Propos recueillis par MAS