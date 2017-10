En aparté avec…Saharla Hassan Ali Coordinatrice du centre d’Ecoute, d’Information et d’Orientation de l’UNFD

« Le protocole national de référence est un engagement permettant de donner une réponse rapide et complète aux victimes de violences fondées sur le genre »

La lutte contre les violences basées sur le genre mobilise de nombreux acteurs institutionnels. En juillet dernier, les points focaux des différents ministères impliqués ont travaillé à l’élaboration d’un protocole national de référence sur la question. Nous revenons sur les tenants et les aboutissants de ce mécanisme dans cet entretien avec Mme Saharla Hassan Ali, coordinatrice de la cellule d’écoute, d’information et d’orientation de l’UNFD. Une femme au cœur du dispositif, en première ligne dans la lutte contre les violences basées sur le genre.

La Nation : Que représente le protocole national de référence dans la lutte contre les violences basées sur le genre ?

Saharla Hassan Ali : Le protocole de référence sur les violences basées sur le genre, y compris les mutilations génitales féminines, est un engagement coopératif et collaboratif avec les parties prenantes. Cet engagement permet de donner une réponse rapide et complète aux victimes de violences fondées sur le genre afin de répondre à leurs besoins dès le premier point de contact. Pour résumer, c’est un système de référence de la victime pour une prise en charge complète (médicale, psychosociale, juridique et judiciaire, réinsertion socio-économique).

Quels sont les objectifs poursuivis par ce document-cadre ?

Le protocole vise essentiellement à garantir une réponse multisectorielle rapide et coordonnée des prestataires de services aux survivants et aux victimes des violences sexuelles et familiales. C’est aussi le moyen de donner aux parties prenantes les outils nécessaires pour assurer la gestion efficace des cas de violences basées sur le genre. Le protocole sert aussi à sensibiliser toutes les parties prenantes clés au sujet des violences basées sur le genre et les MGF. Enfin, c’est l’instrument idoine pour élaborer un cadre de suivi et d’évaluation.

Quels sont les différents intervenants dans ce dispositif ?

Il y a les institutions étatiques, tels que les ministères de la femme et de la famille, de la santé, de la justice, des affaires musulmanes, le secrétariat d’Etat aux affaires sociales, la police nationale, la gendarmerie nationale d’une part, et l’union nationale des femmes djiboutiennes et les relais communautaires d’autre part.

Quels sont les rôles et les missions de chacun dans ce dispositif ?

Le Ministère de la Femme et de la Famille élabore et met en œuvre la politique du gouvernement en matière d’intégration de la femme dans le processus du développement du pays et participe à la cohésion du tissu social, particulièrement de la cellule familiale. Il est également chargé de la politique sociale de protection de l’enfant, en collaboration avec les autorités compétentes. Le Secrétariat d’Etat chargé des Affaires Sociales est chargé de l’application de la politique de lutte contre la pauvreté et de la promotion de la solidarité nationale.

Le Ministère des Affaires Musulmanes et des Biens Waqfs met en œuvre le programme de sensibilisation en tout ce qui concerne l’éducation islamique et la diffusion de la culture musulmane.

Le Ministère de la Justice est chargé de la mise en œuvre de la politique judiciaire et pénitentiaire et du traitement des questions liées aux droits de l’homme.

Le Ministère de la Santé est chargé de l’application de la politique du gouvernement en matière de santé, notamment en élaborant, en mettant en œuvre et en coordonnant la politique de santé, tout en assurant et en promouvant la bonne santé physique, mentale et sociale des populations. Le ministère de la santé assure la prise en charge médicale.

De leur côté, les relais communautaires collaborent avec l’UNFD en orientant les victimes de violences basées sur le genre vers la cellule d’écoute. Donc, quant à nous, notre travail consiste à coordonner avec les organismes gouvernementaux mais aussi avec les organisations de la société civile pour que la prise en charge soit rapide, efficace et efficiente.

C’est d’ailleurs l’engagement et les recommandations des points focaux et des responsables des différents ministères et de la société civile qui sont parvenus à ces résolutions visant à donner au protocole tout son sens lors de l’atelier de juillet dernier.

Propos recueillis par MAS