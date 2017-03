En aparté avec…Le colonel Abdillahi Abdi Farah Directeur général de la police nationale

Le directeur général de la police nationale, le colonel Abdillahi Abdi Farah nous a reçus hier dans son bureau où il a répondu sans ambages à nos interrogations sur les nouvelles tarifications en vigueur contre les infractions au code de la route, mais aussi les projets qui lui tiennent à cœur tels que la mise en place très prochaine de l’e-visa et de l’e-gate. Info de taille : les djiboutiens ont encore jusqu’à la fin de l’année 2017 pour changer leur passeport électronique en passeport biométrique. Entretien.

« La police nationale poursuit son élan de modernisation pour mieux servir les djiboutiens »

La Nation : M. le Directeur général de la police nationale, vous venez de mettre en place un nouveau système de tarifications pour les infractions au code de la route. Pouvez-vous nous en dire plus ?

Colonel Abdillahi Abdi Farah :- Ceci n’est pas une nouveauté, nous n’avons pas fait de nouvelles tarifications, les gens ne voient que l’aspect financier. La police est une institution qui applique les lois en vigueur au pays. Il y a une nouvelle loi qui régit la circulation routière. Dans sa partie législative, les grandes lignes sont fixées et dans sa partie décret, l’application de cette loi impose une sanction financière. Mais posons-nous d’abord la question qui est de savoir pourquoi l’existence des sanctions financières. C’est parce nous avons constaté que pour qu’une personne arrête de commettre des incivilités en matière de circulation routière, il fallait mettre des garde-fous qui forcent cette personne à s’arrêter malgré sa volonté. C’est la raison pour laquelle effectivement il me semble que les législateurs ont placé la barre très haut.

Mais rien n’oblige une personne à commettre une infraction.Car si vous commettez une infraction, il y a quelque part un acte volontaire qui a été fait. Mais si cette personne ne commet pas d’infraction il n’y aura pas de sanction donc pas de paiement. Alors au lieu de se fixer sur la sanction financière, je dirais plutôt de prendre les choses positivement et être proactif. C’est de ne pas chercher une solution une fois l’acte accompli mais plutôt de ne pas commettre l’acte. Nous ce qui nous intéresse c’est la pro activité des conducteurs. Si ces conducteurs cessent de commettre des infractions au code de la circulation routière, il n’y aura pas de sanctions .Et il y aura moins de dangers et de risques sur nos routes. L’on constate depuis la mise en application de ce nouveau code de la route, que les accidents ont diminué de manière significative, ainsi que le nombre d’infractions .C’est le but recherché.

Pourquoi aucune mise en garde n’a été effectuée par médias interposés avant la mise en application de ces nouvelles lois ?

Plusieurs mises en garde ont été effectuées et je me suis exprimé à ce sujet plusieurs fois notamment avec les journalistes. Même lors du passage de ce texte, un débat énorme avait agité l’Assemblée nationale et qui avait entrainé pour la première fois des voix discordantes en son sein. C’est le premier texte qui a suscité l’intérêt de tout le monde. Je me rappelle que le vote du texte était passé de justesse au Parlement.

Beaucoup de personnes ne voyaient que les sanctions financières et non l’intérêt de ce texte dont l’objectif était d’amener les conducteurs à faire plus attention dans leurs conduites à Djibouti, au lieu de circuler de manière anarchique et de mettre la vie des autres en péril. Donc dire qu’il n’y a pas eu suffisamment de mise en garde, moi je trouve que c’est erroné .Et d’ailleurs ces textes n’ont pas besoin d’avertissement .Lorsque vous passez votre permis de conduire, vous devez apprendre le code de la route et la partie incluant la conduite de véhicule. Ces bons comportements doivent être acquis dés la sortie des autos écoles et malheureusement ce n’est pas le cas pour tout le monde.

Et effectivement aujourd’hui quand on nous voit appliquer ces sanctions, tout le monde réagit. Pour ceux qui ne connaissaient pas le code de la route, ils ont eu suffisamment de temps pour apprendre. Et pour ce qui connaissaient le code de la route et qui commettaient sciemment ces infractions, il est temps de cesser de mettre en péril la vie d’autrui. La police ne fait qu’appliquer les textes de lois en vigueur dans notre pays. Nous ne décidons pas des montants fixés. Ils ont été fixés par des textes de lois. Et nul n’est censé ignorer la loi dans la mesure où nous vivons en société. Nous avons apporté suffisamment d’éclairages autour des grandes lignes de cette loi sur les ondes de la radio et de la télévision.

Les services de la police nationale ont procédé il y a quelque temps à la mise en circulation des nouveaux passeports biométriques. Quelles sont les raisons d’être et la portée de cette initiative ?

A l’instar des autres pays du monde, Djibouti doit s’adapter aux normes de la réglementation internationale. Il existe un organisme international qui est chargé de l’aviation civile et des voyages. il s’agit de l’OACI (Organisation Aviation Civile Internationale ndlr). Cette organisation avait préconisé un certain nombre de mesures pour faciliter aux voyageurs honnêtes du monde de se déplacer partout dans le monde en toute sérénité. Parmi ces mesures l’on peut trouver comment mettre à sa disposition des documents de voyage lui permettant de voyager sereinement. On a constaté que l’ancien passeport écrit à la main était sujet à des falsifications par des personnes malveillantes qui utilisaient des passeports d’autres personnes et commettent par la suite des crimes. C’est dans ce sens que les responsables de l’OACI ont décidé qu’il était important de mettre en place des passeports difficilement falsifiable pour assurer une meilleure sécurité aux voyageurs. C’est la raison pour laquelle ils ont recommandé dans un premier temps de passer du passeport manuscrit au passeport électronique. Ce que nous avons fait en 2009.

Maintenant, on nous a lancé un ultimatum disant que si prochainement les passeports biométriques n’étaient pas mis en circulation, certains pays n’accorderont plus de visas à nos ressortissants. Et pour ne pas voir les djiboutiens bloqués et privés de leur activités nécessitant des voyages, il a fallu faire un effort et mettre en place ce passeport biométrique à l’instar du reste du monde. C’est une garantie supplémentaire qui facilite le déplacement de nos concitoyens. Je voudrais surtout porter à la connaissance de tous les djiboutiens qu’ils ont encore jusqu’à la fin de l’année 2017 pour changer leur passeport électronique en passeport biométrique. Passer ce délai aucun autre passeport électrique ne sera accepter.

Serait-il indiscret de vous demander les nouveaux projets que la police nationale entend inscrire dans les faits à court et moyen terme ?

Beaucoup projets sont à venir et certains nous tiennent à cœur. Je peux déjà vous parler des « e-visas ». Ce sont des visas que l’on peut obtenir en ligne et qui verront bientôt le jour. Il y aura aussi le «e-gate » pour les djiboutiens, des portes électroniques qui lisent les puces incorporées aux passeports au lieu de passer aux guichets et d’attendre les tampons sur les passeports. Les voyageurs djiboutiens auront par ce biais un accès direct aux portes électroniques sans avoir à faire des queues interminables. D’autres nouveaux projets sont en cours d’élaboration .La police nationale poursuit son élan de modernisation pour mieux servir les djiboutiens. Je voudrai conclure en rappelant encore une fois qu’il est primordial de respecter les lois de notre pays.

Propos recueillis par N. Kadassiya