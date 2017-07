En aparté avec…Le Colonel Abdillahi Abdi Farah Directeur Général de la Police Nationale

La police nationale a récemment célébré le 40ème anniversaire de sa création. L’occasion pour son directeur général de se prêter au jeu de l’interview. Au cours de cette sortie médiatique faite dans son bureau, le colonel Abdillahi Abdi Farah a répondu à nos interrogations sur divers aspects inhérents au passé, au présent, et au devenir de la police nationale. Entretien.

« Assurer la sécurité de son pays est un perpétuel combat »

1)- La Nation :- La police nationale fête cette année ses 40 ans d’existence. Retracez-nous un peu l’historique de votre institution.

Le Colonel Abdillahi Abdi Farah :- Permettez moi d’abord de souhaiter bonne fête à tous les djiboutiens et plus particulièrement, aux policiers et aux policières, ainsi que leurs familles pour le 40ème anniversaire de notre indépendance. Pour répondre à votre question, il faut savoir que la police avant l’indépendance était formée de petites unités dirigées par un commandant comme les CRS français dans un premier temps. Celles-ci avaient pour mission la régulation de la circulation routière et la gestion des taches de police administrative. Les opérations de police judiciaire, la collecte et le traitement des renseignements relevaient à l’époque des prérogatives de la gendarmerie métropolitaine, c’est-à-dire française. C’est vers la fin des années 1972 et 1973 qu’il a été crée une police locale sur le modèle de la police française d’antan. On appelait cette structure « police nationale ». Mais officiellement ce n’était qu’une police locale qui occupait plusieurs autres fonctions .En 1977, les institutions françaises ont fusionné pour devenir une seule police. Au niveau national, il nous a fallu pratiquement plus de 18 ans pour remédier au dysfonctionnement de ce système bicéphale, formé par deux entités parallèles, toute deux constituées par des policiers. C’est en janvier 1995 que la police nationale est véritablement devenue une force publique et régalienne avec les compétences qu’on lui connait maintenant. Elle a depuis fait du chemin pour se conformer au modèle standard existant partout dans le monde.

2)-…Et si vous nous parliez du capital humain de notre police avant et après l’indépendance.

Durant les années post indépendance, la police avait un nombre limité de ressources humaines. Elle était composée de personnes sans expérience, formées sur le tas et dépourvues de certaines connaissances indispensables dans l’accomplissement des missions dévolues au policier. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas. Notre préférence va au recrutement des femmes et hommes ayant un bon niveau scolaire complété par des formations professionnelles. Les officiers sont appelés à effectuer des stages de perfectionnement au sein d’académies de police réputées dans les pays amis du nôtre. Les sous-officiers ne sont pas oubliés. Ils bénéficient d’offres de formations, conformes aux exigences académiques internationales et dispensées dans l’Ecole de Police Idriss Farah Abaneh(EPIFA), sis à Nagad. Je saisis l’occasion pour exprimer mon sentiment de fierté devant la notoriété acquise au-delà de nos frontières par l’EPIFA ces dernières années.

3)- La police nationale est en perpétuelle évolution. Quels motifs de satisfaction en tirez-vous ?

Assurer la sécurité de son pays est un perpétuel combat qui nous contraint toujours à être éveillé pour prévenir et éradiquer les sources d’insécurité. Nous procédons au recoupement du flux d’informations en notre possession afin de déjouer les attentats terroristes et dissuader les crimes transfrontaliers sur notre territoire national. Donc, aujourd’hui, je peux dire que nous sommes outillés pour garantir cette sécurité au niveau régional. Nous avons une organisation adaptée à nos besoins. Et nous sommes en perpétuelle évolution pour assurer la sécurité de notre pays. Grâce au soutien réitéré du président de la République et de son gouvernement, notre police dispose des compétences techniques qui lui permettent de remplir les missions qui lui sont dévolues avec succès. Sans doute, vous n’êtes pas sans ignorer que notre pays est le seul à avoir subi le moins d’attaques terroristes.

4)- Le restaurant « La Chaumière », sis au centre-ville de notre capitale, a été le théâtre d’un attentat, il y a un peu plus de 3 ans. Comment et avec quels moyens votre institution compte-t-elle nous prémunir contre les menaces terroristes ?

Vous savez, le risque zéro n’existe pas en matière de sécurité. Notre police et nos autres forces régaliennes ont fait preuve de réactivité suite à l’attentat qui est survenu le 24 mai 2014 au restaurant « La Chaumière ». Toutes les personnes impliquées de loin ou de prés à cette attaque ont été arrêtées et sont actuellement en prison. Il y a tout un travail en amont qui est fait et on évite que les terroristes s’approchent de nos frontières. Avec la maîtrise des nouvelles technologies, les potentiels suspects, qui sont fichés, font l’objet d’un suivi. Nous sommes en mesure de les intercepter s’ils tentent de traverser nos frontières. C’est pour cela qu’à la suite de l’attaque de la Chaumière, les terroristes ne pensaient pas que nous étions capables de les retracer. Heureusement, grâce à des simples indices prélevés sur les deux kamikazes, nous avons pu remonter leurs traces et retrouver leurs relations. Toutefois, notre vigilance doit rester optimale face aux terroristes qui ne s’arrêtent jamais à une seule action.

5)- C’est-à-dire….

Les terroristes ont tenté à plusieurs reprises de mener des attaques terroristes sur notre territoire national. Ils ont échoué, car les capacités techniques dont nous disposons nous permettent de les suivre à distance. Après la détection de chaque signal d’avertissement contre une éventuelle attaque terroriste, nous nous mettons en action jusqu’à l’arrestation des suspects. Je voudrais ajouter que nous avons créé un réseau de renseignement assez large grâce aux forces de police des pays amis. Et surtout grâce à la volonté de notre président de la République qui a toujours prôné la bonne coopération avec les forces de sécurité des pays voisins ( l’Ethiopie , la Somalie , le Kenya , le Rwanda , l’Ouganda) avec lesquelles nous collaborons. Nous avons dépassé l’étape d’échange d’informations. Aujourd’hui, les forces régaliennes de la région collaborent activement dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée transfrontalière. Chacune de ces forces de sécurité peut solliciter l’appui d’une institution partenaire et vice-versa pour contrecarrer les agissements criminels des malfaiteurs dans n’importe quel pays de la région où ils se trouveraient.

6)- Notre police technique et scientifique dispose t-elle d’outils technologiques adéquats pour mener ses investigations sur le terrain?

La police judiciaire a également évolué, et je voudrais remercier pour cela le président .En effet, nous disposons aujourd’hui de moyens conséquents qui nous permettent de résoudre des enquêtes rapidement. En matière de police scientifique nous avons la possibilité même de prélever l’ADN. Le laboratoire est en cours de construction, et pour cela nous avons des kits de prélèvement d’ADN sur le terrain. La police djiboutienne dispose d’une plateforme digitale qui lui permet de retracer toute personne coupable d’un délit ou impliquée dans une infraction. Nous sommes capables de retracer les activités des suspects. Les personnes aussi avec lesquelles ils sont rentrés en contact. Nous sommes également capables d’exploiter toutes les données qui sont dans leurs appareils téléphoniques.

7)- Djibouti est le premier pays à disposer de « caméra-nomade ». Dites-nous en un peu plus sur cet outil très important en matière de sécurité publique.

Effectivement, nous sommes la première institution policière sur le continent à disposer de caméra nomade, qui est un outil de dernière technologie en matière de maintien de l’ordre. L’époque où nous mettions 100 policiers sur le terrain est révolue. Nous ne pouvons plus déployer autant de policiers par rapport au nombre des manifestants. La gestion d’un mouvement de foule suppose la mise à disposition d’équipements adéquats comme des balles en plastiques , des mousses, des canaux à eau …et on voit apparaitre sur le marché des caméras qui ne sont pas connectées , mais fixées sur un mur ou sur une voiture et qui vous permettent de visionner plus de 30 heures sur un diamètre de 60 mètres .Cela vous permet de gérer une foule réunie, au lieu de déployer 5 ou 10 compagnies, pour maîtriser les débordements des groupuscules violents. A partir de ces vidéos , vous pourrez gérer la situation et ainsi éviter les risques de bavures, car si vous jetez des grenades dans une foule , cela peut faire beaucoup de dégâts. Mais si vous ciblez les personnes qui agitent la foule, en maîtrisant directement sur ces personnes là, grâce à la vidéo surveillance, vous rendez la police djiboutienne plus efficace. Cela nous a permis de gérer toutes les manifestations menées par des personnes mal intentionnées.

8)- Vos derniers mots pour conclure…

Je formule le vœu que notre pays reste toujours un havre de paix et de prospérité pour tous les djiboutiens mais également pour tous ceux qui voudraient venir y vivre.

Propos recueillis par N. Kadassiya