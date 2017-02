En aparté avec…Dini Mohamed Bourhan Président de la CERI

A la suite de la mise en place de la CERI, le jeudi 9 février 2017, M. Dini Mohamed Bourhan a été élu président par ses pairs. Ce grand commis de l’Etat, qui a déjà exercé de hautes fonctions publiques comme celle de Préfet, puis de directeur de la Population et de la Famille avant de diriger les cabinets du ministère de l’Intérieur et de la Primature, en a revendre du point de vue expérience et compétence dans l’appareil de l’Administration de l’Etat. Aujourd’hui, à la tête de la CERI, c’est avec cœur et conviction qu’il a pris ses responsabilités pour jouer les arbitres dans les prochaines élections locales. Entretien…

La Nation : Depuis la mise en place de la CERI, quelles actions avez-vous entreprises ?

Tout d’abord, je voudrais dire que c’est avec beaucoup de fierté et surtout avec la mesure du poids de la responsabilité qu’elle représente que j’ai endossé les responsabilités qui sont les miennes à la tête de la CERI. C’est donc avec beaucoup de rigueur et de volonté que ma commission a pris ses fonctions dès sa nomination. Ainsi, après les réunions de mise au point, nous nous sommes fixés un agenda pour nous enquérir du bon déroulement des opérations de préparations du scrutin. Ce qui nous a menés à travers les différentes sous préfectures et les administrations déconcentrées de l’Etat dans les régions. A commencer par la région d’Arta en passant par Damerjog. Et, nous avons effectué aujourd’hui, la seconde tournée dans le nord avec le même agenda de vérification du bon déroulement des préparatifs. Et laissez-moi vous dire la grande satisfaction que nous ont donnée ces visites. Aujourd’hui, lundi 20 février 2017, nous irons dans les régions de Dikhil et d’Ali Sabieh pour vérifier le travail d’organisation et de préparation du scrutin.

A propos de préparatifs justement, qu’en est-il des cartes électorales qui seront utilisées pour ce scrutin ? Et quel constat faites-vous sur la campagne électorale qui a démarré sur les chapeaux de roues ?

Venons en justement, pour l’élection local, les cartes d’électeurs déjà utilisées lors du dernier scrutin (présidentielle d’avril 2016) seront toujours valables pour ce scrutin aussi. A défaut, les citoyens inscrits n’auront qu’à présenter leurs cartes d’identités dans leurs anciens bureaux de vote où ils seront autorisés à s’acquitter de leurs obligations civiques et exercer ainsi leurs droits citoyens. Donc, il n y a pas lieu de parler de débat ou de polémique inutile. Par ailleurs, j’ai été très séduit par l’ambiance empreinte de sérénité et de civisme dans laquelle se déroule la campagne électorale. Cela démontre de la maturité politique et du sens élevé de l’exercice du jeu démocratique du peuple djiboutien. Car, les Djiboutiens ont toujours voté depuis plus d’un demi siècle maintenant avec les premières élections de 1956. Nous sommes entrés dans la dernière ligne droite avant le rendez vous des urnes et la mobilisation des services préfectoraux ainsi que des citoyen est un gage de succès pour ce scrutin. Je suis persuadé que le vendredi 24 février 2017 sera un grand moment dans la vie démocratique de notre pays qui va renouveler ses élus locaux et son administration régionale et communale.

Votre mot de la fin ?

Je voudrais rendre hommage aux fonctionnaires du ministère de l’intérieur qui sont au four et au moulin pour assurer avec efficacité le travail de préparation du scrutin. De même, je me permettrais d’adresser un message aux électeurs qui savent combien la sérénité et le calme sont indispensables à la démocratie et au progrès socio-économique. Les candidats pour leur part, devront toujours privilégier et sauvegarder farouchement l’esprit de fair-play et le respect mutuel les uns envers les autres. L’esprit partisan doit bannir le fanatisme et toute forme d’extrémisme. J’adresse mes vœux de succès à chacun des candidats et je leur réaffirme la détermination des autorités publiques d’assurer au scrutin la transparence, la sincérité et l’équité indispensable pour sa validité. Je vous remercie.

Propos recueillis par MAS