En aparté avec…Ali Soubaneh Atteyeh Président de la commission de la législation à l’Assemblée nationale et rapporteur de l’UPA

Au cours de la dernière session ordinaire de l’Assemblée nationale, le vote du budget ou Loi de Finances initiale était au cœur des débats. Les échanges ont été houleux tant la LFI (loi de finances initiale) appelée aussi, « La Loi des Lois » est l’instrument le plus important de l’Etat pour traduire les orientations définies par le président de la République en termes de politiques en actions concrètes. Les interventions des parlementaires et les échanges avec les membres du gouvernement ont fait ressortir d’une part les priorités de l’exécutif et d’autre part, les soucis des élus du peuple qui ont fait part de leurs attentes et leurs exigences au profit de leurs électeurs. L’occasion pour nous de faire le point sur cette vaste question avec un parlementaire qui a illuminé l’hémicycle de son aura et de sa joute verbale. M. Ali Soubaneh Ateyé nous a apporté des éclaircissements sur cette échéance importante à l’assemblée nationale. – Entretien… –

La Nation : Monsieur le député, la dernière session ordinaire de l’Assemblé nationale a cristallisé l’attention du pays. Dites nous d’abord l’importance du vote du budget à l’Assemblée nationale.

Ali Soubaneh Atteyeh :- Tout d’abord, je voudrais rendre hommage au président de la République, M. Ismaïl Omar Guelleh qui nous a donné les moyens de remplir convenablement nos missions avec des locaux et des infrastructures dignes de l’Assemblée nationale. J’aimerais saluer également l’engagement personnel du président de l’Assemblée nationale, M. Mohamed Ali Houmed qui nous exhorte à renforcer le contrôle de l’action gouvernementale qui est l’une des prérogatives des parlementaires.

Par ailleurs, j’aimerais saluer l’excellent travail de mon collègue qui préside la commission des finances, l’honorable Charmarké Moussa Arreh pour les auditions et le contrôle des départements ministériels gros consommateurs de crédits publics. Pour revenir à votre question, il est clair que la LFI (loi de finances initiale) appelée aussi, « La Loi des Lois » est l’instrument le plus important de l’Etat pour traduire les orientations définies par le Chef de l’Etat en termes de politiques en actions En conséquence, la loi de finances initiale doit être le reflet des objectifs politiques déclarés par le gouvernement.

Les grandes priorités identifiées doivent être déclinées en actions dans la loi des finances initiales. Connaissant les priorités du gouvernement, le président de la République, M. Ismail Omar Guelleh, certaines d’entre elles ne semblent pas être à la hauteur des attentes dans la LFI 2017. C’est ce qui a provoqué ces moments d’extrême tension et de débats houleux dans les travées de l’hémicycle. C’est aussi un exercice qui revêt une importance capitale au vu de son intérêt pour le pays et la Nation toute entière.

Vous avez fait une intervention très remarquée à la tribune de l’Assemblée ce jour là. Quels ont été les points saillants de votre discours ?

J’ai voulu rendre hommage au ministre du Budget pour son initiative consistant en la tenue des assises de la fiscalité afin de réfléchir aux leviers susceptibles de booster notre croissance. Car, faut-il le souligner, les opérateurs privés se sont toujours plaints d’une « trop forte pression fiscale », frein à leur développement et à la création d’emplois ! J’ai aussi profité de l’occasion pour demander au ministre les mesures retenues de ces assises de la fiscalité et qui ont été intégrées à la présente LFI 2017. Dans un second temps, j’ai évoqué les mesures de promotion du « made in Djibouti ».

A ce propos, j’ai salué ces mesures de protection de notre industrialisation naissante car il était temps d’adopter des mesures favorables à la consolidation des industries nationales fragiles face à la concurrence déloyale des produits importés. J’ai lancé un appel à poursuivre dans ce sens en élargissant ces mesures à l’ensemble des produits « made in Djibouti » à l’avenir. Car, je pense que nous pouvons compter sur le patriotisme de nos concitoyens pour «consommer et acheter les produits fait maison ou le made in Djibouti».

J’ai tout de même interpellé les hauts responsables de l’exécutif et du parlement pour demander à savoir si les producteurs nationaux bénéficiant des mesures ci-citées sont exonérés de taxes et d’impôts également.

J’ai voulu par ailleurs saluer les mesures en faveur de l’emploi et de la formalisation. J’ai tout de même demandé des garanties quant aux dispositions prévues dans la présente LFI 2017 pour concrétiser cette priorité chère au chef de l’Etat et du Gouvernement, M. Ismail Omar Guelleh. D’autre part, le président a mis un accent particulier sur la formalisation de notre économie car en effet, cette considération est apparue dans le gouvernement d’avril 2013. J’ai alerté les responsables de l’exécutif sur le peu de décisions concrètes qui ont été proposées par le gouvernement dans ce domaine en demandant la vérité de la situation sur ce sujet.

Au delà de ces mesures urgentes, vous avez soulevé également d’autres considérations importantes pour l’avenir du pays et de la jeunesse…

Absolument. C’est le sens de mon intervention concernant l’économie verte. A ce titre, j’ai ouvert le débat autour d’une proposition de loi en faveur de l’énergie verte pour le grand public malgré la politique déclarée du président de la République d’une énergie 100 % propre à l’horizon 2020. Je me suis dit choqué que malgré la cohérence de la politique énergétique du gouvernement de la libéralisation de la production énergétique, pourquoi il n’y avait pas encore de réduction sur la taxe des produits solaires au même niveau que les matériels informatiques (c’est-à-dire à 8% au lieu de 33 %)!!

Enfin, j’ai évoqué la question de la formation professionnelle en demandant quelle enveloppe était prévue pour son développement.

J’ai plaidé pour la création d’une taxe professionnelle d’apprentissage pour financer cette politique fondamentale censée accompagner notre transformation économique. J’ai aussi demandé combien de lycées techniques devaient être créés en 2017, puis en 2018 et les années suivantes.

Propos recueillis par MAS