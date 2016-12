En aparté avec …ARARSO ABOUBAKER Secrétaire général de la fédération de judo : Parole de judoka

Ces dernières années, on observe des progrès considérables réalisés par les judokas djiboutiens tant au niveau national, continental qu’international. Ces résultats sont le fruit des efforts de l’équipe qui dirige la fédération de judo. Pour en savoir plus, nous avons posé quelques questions au secrétaire général de cette organisation, M. Ararso Aboubaker. Ce dernier évoque l’évolution du judo, les actions menées par la fédération et les projets à court, moyen et long terme de la FDJDA.

La Nation : Ararsso Aboubaker, pouvez-vous nous résumer le bilan de cette saison sportive ?

Personnellement, je dirais que le bilan de ce mandat est plutôt positif compte tenu des moyens très limités dont nous disposons actuellement. Nous ne sommes pas un grand pays du Judo mais il se trouve que notre pays regorge de talents que nous avons du mal à encadrer faute de perspectives de carrière dans ce milieu pourtant si riche en opportunités.

A titre d’exemple, nous avons Ayanleh Souleiman et ses coéquipiers en athlétisme qui réalisent des performances qui n’ont rien à envier à ceux d’autres athlètes de renom, nous avons aussi la jeune équipe nationale de pétanque qui est très prometteuse ou même les karatekas qui ont récemment donné de bons résultats lors de la dernière compétition régionale de Karaté et Kata qui s’est déroulée à Maurice.

En ce qui concerne notre Fédération de Judo, notre adhésion à la Fédération Internationale de Judo, à la Ligue Arabe de Judo et à l’Union Africaine de Judo, nous permet de bénéficier de l’expertise et de l’aide de formateurs étrangers ainsi que d’invitations à de séminaires et tournois de tous types. Actuellement, notre fédération compte une trentaine de hauts gradés en matière de Judo et une dizaine d’arbitres de haut niveau (catégorie A, B et C).

J’ajouterais à cela la présence de plus de 300 pratiquants à travers tout le territoire, un résultat que nous avons atteint après quatre années de travail acharné.

Nous avons organisé une série de formations dont un stage technique pour 25 entraîneurs en 2014, un stage pour arbitres de judo. Nous avons 2 arbitres de niveau africain et un arbitre de niveau international et un Djiboutien a arbitré le championnat d’Afrique et les jeux africains.

Nous avons aussi fait un stage de secourisme avec le soutien du Croissant-rouge djiboutien, et avons assuré l’ouverture de trois nouveaux clubs de judo et grâce aux relations du président, nous avons obtenu deux surfaces de tapis soit 144 tapis, 270 kimonos de vulgarisation et de compétitions. Nous avons également participé à plusieurs compétitions régionales, continentales et olympiques en cadets, juniors et seniors.

Quelles sont vos perspectives d’avenir à court, moyen et long terme ?

A court terme, le projet le plus important reste l’élection du président de la FDJDA. Cette élection verra soit la venue d’un nouveau président à la tête de la FDJDA, soit le prolongement du mandat de l’actuel président, M. Faissal Abdourahman Abdoul-RAGUIB. Bien sûr, quel que soit le candidat élu, ce dernier doit pérenniser et reconduire « la mission principale » de la FDJDA qui n’est autre que la promotion et le développement du Judo Djiboutien. Aussi nous préparons la visite du président de la Fédération Internationale de Judo qui sera à Djibouti dans le cadre de l’Assemblée Générale de l’ACNOA en mai 2017. A moyen terme, l’accent sera mis sur la formation de l’élite du Judo Djiboutien, notamment celle des athlètes de l’équipe nationale de Judo Junior et Senior en vue de la participation aux prochains jeux olympique ainsi que l’octroi de bourses.

En parallèle, nous devons aussi améliorer la qualité de l’enseignement de Judo en formant davantage de moniteurs et en les dotant des meilleurs outils possibles.

Nous comptons envoyer trois judokas pour une formation au centre international de judo à Budapest afin de les préparer pour les prochaines échéances. A long terme, nous comptons transformer la République de Djibouti en plateforme sportive de manière à organiser des tournois et compétitions régionaux voir même internationaux.

Quels sont vos vœux en cette fin d’année ?

Mon vœu le plus cher est de voir un jour le Judo djiboutien atteindre le sommet, c’est de pouvoir donner la possibilité aux jeunes athlètes de pratiquer le Judo sans que cela n’affecte leurs cursus scolaires et bien sûr mettre en place une académie de Judo Djiboutien par l’introduction du Judo dans le milieu scolaire.

Un mot ou plutôt un message pour terminer ?

Plutôt un conseil et une recommandation. Je conseille aux amoureux de Judo de ne jamais abandonner leur rêve et de continuer la pratique du Judo voire même la perfectionner et la transmettre. Aux parents des Judokas, s’il vous plait, encouragez vos enfants qui ont du talent, que ce soit dans le Judo ou dans d’autres domaines. Bien sûr, je trouve légitime leur volonté de vouloir ce qu’il y a de meilleur pour leurs enfants surtout un avenir professionnel stable mais de grâce, laissez-les vivre leurs rêves.

Je profite aussi de l’occasion pour remercier en particulier Mme Aïcha Garad, présidente du CNOSD, pour son soutien indéfectible car elle n’a ménagé aucun effort en nous aidant dans nos taches si ardues et laborieuses.

Je remercie aussi au passage le Secrétariat d’Etat à la Jeunesse et aux Sports qui a su nous accompagner tout au long du processus de développement du Judo djiboutien. J’adresse aussi mes remerciements aux parents de nos jeunes Judokas et tous ceux, qui de près ou de loin, nous ont aidé d’une manière ou d’une autre, dans la réalisation de nos projets.