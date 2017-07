En aparté avec … Abdi Yusuf Aar Patron de la maison d’édition Sagal Jet

Après avoir été reçu par le président de la République, M. Ismaïl Omar Guelleh, lundi en fin de matinée, l’éditeur Abdi Yusuf Aar, propriétaire de la maison d’édition Sagal Jet, qui avait profité de cette rencontre pour remettre au chef de l’Etat un lot de 100 livres édités en langue somali, nous a accordé un entretien.

La Nation :- Que retenez-vous de votre rencontre avec le président Ismaïl Omar Guelleh ?

Abdi Yusuf Aar :- J’étais très enthousiasmé par cette rencontre et j’ai pu voir l’étendue de l’engagement du chef de l’Etat pour la culture et la littérature somalienne. Il a par ailleurs grandement contribué à son essor et financé la publication de nombreux ouvrages littéraires. Je profite de l’occasion pour lui rendre un vibrant hommage.

Pouvez-vous présenter Sagal jet à nos lecteurs ?

Nous sommes présents dans de nombreux pays comme par exemple Somaliland, Somalie, Dubaï, Ethiopie et Djibouti et partout nous utilisons les technologies de pointe pour produire des produits de qualité. Sagal jet est une maison d’édition mais c’est aussi une société qui aspire être le leader principal de l’innovation dans le domaine de l’impression numérique. Elle est spécialisée dans l’édition des livres, des manuels pédagogiques, des brochures et produit toute sorte de publication. Elle est par ailleurs experte dans le domaine de la publicité, du marketing et dans la production de toute sorte de support de communication.

Nos produits les plus appréciés à Djibouti sont notamment les autocollants, banderoles, panneaux d’affichage, impression sur T-shirts et chapeaux, décorations de véhicules, conception des design et graphisme sur multimédia 3D. Nous opérons depuis plus de dix ans dans le marché djiboutien. Nous sommes très fiers d’accompagner le processus de développement actuel de la république de Djibouti. Nous travaillons beaucoup dans la formation des jeunes djiboutiens et nous mettons notre expertise et notre logistique pour leur apprendre des métiers comme infographiste, maquettiste et autres.

Pourquoi l’entrepreneuriat, et pourquoi en Afrique (Somaliland et Djibouti) alors que vous pouviez facilement le faire en Europe et aux Etats-Unis?

Je pense que l’entrepreneuriat est juste une réponse à un besoin que je nourris depuis mon plus bas âge : être utile. Enfant, j’allais dans la cuisine demander à ma mère si elle avait besoin d’aide, ou j’allais retrouver mon père et lui demandais de me dire comment l’aider. A l’école, lorsque mes camarades ne comprenaient pas une chose, je me portais volontaire pour le leur expliquer. Je ne me suis jamais senti aussi bien qu’en aidant les autres. Et au-delà de cela, je voulais être autonome, n’être un fardeau pour personne. C’est d’ailleurs ce qui m’a permis d’apprendre de nombreuses choses. Si on ajoute à cela la curiosité qui me caractérise et cette envie de création qui brûle en moi, on comprend très vite que l’entrepreneuriat est la voie qui me convient. J’ai, en entrepreneuriat, l’opportunité de satisfaire ma curiosité, tout en étant utile aux autres et autonome. Cela ne veut pas dire que je suis un mauvais employé. Je suis un bon employé lorsque j’ai suffisamment de liberté dans mes actes, or, cela est impossible. Lorsqu’on est en entreprise, il faut suivre les directives et toucher son salaire. Cela ne me convient pas.

Le choix de l’Afrique s’explique simplement. J’ai eu la chance de voyager et de voir des pays. J’ai été émerveillé devant les réalisations de jeunes d’autres régions du monde, et cela m’a frustré de voir que chez nous, l’on ne stimule pas cette créativité; l’on pousse plutôt les jeunes vers des avenirs faits sur mesure. Au-delà de ce fait, il y a le problème de l’immigration clandestine. L’on a ancré dans la tête des Africains que la réussite n’est possible qu’en Occident, pour mille et une raisons que d’aucuns trouvent justifiées. Cela fait que de nombreux jeunes se disent qu’il est impossible de réussir en Afrique, et passent leur temps à chercher le moyen de gagner l’Europe ou l’Amérique, au lieu de faire en sorte que leur Afrique soit aussi attirante que l’est l’Occident. J’ai choisi l’Afrique pour prouver à ces jeunes qu’il est possible de trouver sur ce continent ce qu’ils vont chercher ailleurs. Toutefois, je ne suis pas contre le fait de voyager. Je pense que voyager étend les idées et rabat l’amour-propre. Mais lorsque vient l’heure de bâtir quelque chose, il vaut mieux le faire chez soi. Voilà

Quelles sont les qualités qui font un bon entrepreneur, selon vous ?

Je pense que la première des qualités d’un entrepreneur est l’empathie. De là découlent d’autres comme l’humilité, l’écoute, la créativité. A cela il faut ajouter la patience, la détermination, la persévérance, la sociabilité et la confiance en soi. C’est un plus s’il est un leader.

Quelle est la rencontre qui vous a le plus marqué ?

J’ai eu la chance d’avoir fait de nombreuses et belles rencontres. Des gens qui m’ont inspiré et qui continuent de le faire aujourd’hui encore. Comme par exemple ma rencontre avec le président Ismail Omar Guelleh qui est un grand visionnaire. Pour nous, votre chef d’état est une source d’inspiration et une référence.

L’Afrique de demain, vous la voyez comment ?

Je ne pense pas à l’Afrique de demain. C’est celle d’aujourd’hui qui m’intéresse. Depuis de longues années, l’on spécule sur cette Afrique de demain. A force, l’on a oublié qu’il fallait commencer à la bâtir aujourd’hui afin qu’elle puisse exister. L’Afrique de demain sera donc ce qu’elle sera. Celle d’aujourd’hui me laisse penser que celle de demain sera encore meilleure. Le travail est en cours.

Propos recueillis par Zouhour