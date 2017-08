ANPI / Guichet Unique : Des réformes qui donnent des résultats

Le guichet unique intégral de l’ANPI, situé le long du boulevard de la République, offre un service complet destiné à simplifier le parcours des entrepreneurs au quotidien. Il s’agit de susciter par ce biais l’éclosion d’un écosystème entrepreneurial propice au renforcement de la croissance du pays.

Depuis sa création en 2001, l’agence nationale de la promotion des investissements(ANPI) avait toujours abrité en son sein un département dit « guichet unique » qui entreprenait les démarches administratives liées au démarrage d’une activité pour le compte des promoteurs. Les services offerts par ce département avaient d’ores et déjà permis de faciliter les procédures que les investisseurs sont tenus d’accomplir en République de Djibouti. Toujours est-il que la mise en place du guichet unique intégral a été un long processus. Le lancement officiel de ses activités remonte au dimanche 12 mars 2017. Son siège se trouve dans le bâtiment de l’opérateur postal national. L’édifice abrite aujourd’hui 14 entités déconcentrées d’institutions publiques et d’établissements parapublics qui sont concernés par l’amélioration de l’environnement d’affaires djiboutien. Actuellement, le guichet unique intégral de l’ANPI, situé le long du boulevard de la République, offre un service complet destiné à simplifier le parcours des entrepreneurs au quotidien. Il s’agit de susciter par ce biais l’éclosion d’un écosystème entrepreneurial propice au renforcement de la croissance du pays.

C’est le cas de le dire sept mois après l’opérationnalisation du guichet unique intégral. Le bilan est largement positif et dépasse les prévisions. Pour illustration, le nombre des entreprises, créées depuis janvier 2017 et dotées de différents statuts juridiques, s’élève à 390. Le chiffre nous conforte en l’embellie de notre climat d’affaires. Le constat tient au nouveau cadre de collaboration étroite entre les occupants du guichet unique. Des intervenants auxquels l’ANPI fournit une plateforme informatique sécurisée et un système d’information intégré de gestion. Leur efficacité s’en trouve considérablement accrue.

Ces synergies, créées par l’agence, sont allées de pair avec l’harmonisation des procédures des divers acteurs institutionnels du guichet unique. Et ce, faut-il préciser, à des fins promotionnelles de la destination Djibouti auprès des investisseurs.

Dans cette optique, l’ANPI a mené de concert avec les institutions partenaires une série de réformes. Citons notamment la diminution des coûts en matière de création d’entreprise, la réduction des délais et des prix pour l’obtention des permis de construire, le transfert des propriétés, le raccordement au réseau électrique d’EDD, l’’affiliation gratuite à la CNSS, l’exonération de la patente d’activité les 3 premières années, et le renforcement de la protection des droits des créanciers et des actionnaires minoritaires.

De telles réformes sont entrées dans nos mœurs locales. Elles visent au rehaussement du rang de notre pays dans le classement du rapport « Doing Business » de la Banque Mondiale. Espérons.