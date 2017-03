ANM – La journée météorologique mondiale célébrée en grande pompe

L’agence nationale de la météorologie (ANM) a célébré jeudi dernier la journée mondiale de la météorologie, avec comme thème cette année « Comprendre les nuages ». La cérémonie a été honorée par la présence du ministre de l’Equipement et des Transports, Mohamed Abdoulkader Moussa.

A l’instar des autres pays membres de l’Organisation météorologique mondiale (OMM), notre pays a célébré le 23 mars dernier la Journée mondiale de la météorologie. La cérémonie, qui s’est tenue dans les locaux de l’agence nationale de la météorologie, a vu la participation, outre du ministre de l’équipement et des transports, Mohamed Abdoulkader Moussa, du ministre de l’Habitat et de l’Urbanisme, Moussa Mohamed Ahmed, et du directeur-adjoint de l’ANM, M. Abdourahman Youssouf Nour.

La célébration de cette journée s’articule cette année autour du thème : « Comprendre les nuages », lequel souligne l’importance cruciale des nuages pour le temps, le climat et les ressources en eau.

En effet, en matière de prévisions météorologiques ou de projections climatiques, les nuages représentent l’une des grandes inconnues des études sur les changements climatiques dont il nous faut encore chercher à mieux comprendre l’influence sur le climat du fait de leur rôle primordial dans le cycle de l’eau et dans la répartition des ressources en eau à l’échelle du globe.

Préoccupée déjà par le fait de l’augmentation de la température moyenne mondiale de +1.5°C degré Celsius par rapport au début du vingtième siècle, la communauté internationale s’est entendue sur la nécessité de prendre les mesures nécessaires pour lutter contre ce phénomène de changement climatique dont les répercussions sont de plus en plus importantes sur l’environnement et les êtres humains.

Dans son discours prononcé à l’occasion de la journée météorologique mondiale, le ministre de l’équipement et des transports a mis l’accent sur la création en 2013 de l’ Agence Nationale de la Météorologie dont la mission première est de jouer un rôle essentiel dans la prévention des risques d’origines hydrométéorologiques (inondations, des sècheresses), dans l’adaptation au changement climatique et l’atténuation des conséquences des phénomènes météorologiques extrêmes en permettant notamment d’alerter les décideurs et la population en temps utile.

« L’ANM reste également un outil important en matière de sécurité alimentaire, d’accès de tous à l’eau potable et également pour le recours aux énergies propres, axes prioritaires de notre gouvernement ».

Pour sa part, le directeur adjoint de l’agence nationale de la météorologie Abdourahman Youssouf Nour a déclaré que, pour le cas de notre pays, « nous nous employons énergiquement depuis la création de l’Agence Nationale de la Météorologie à mettre en place les différentes structures météorologiques et climatiques nécessaires pour répondre à ces exigences du changement climatique dans notre pays ».

A ce sujet, il a cité les accomplissements réalisés qui permettront dans un proche avenir de mieux appréhender et comprendre les variations climatiques intervenues ou susceptibles d’intervenir les différentes régions de notre pays. Il s’agit entre autre de la création d’un réseau national d’observation pluviométrique sentinelle, de la création d’un réseau des stations climatologiques automatiques à l’intérieur du pays dont une extension de la densité de ces réseaux est planifiée cette année.

A titre de rappel, l’Organisation météorologique mondiale (OMM) et les Services Météorologiques et hydrologiques Nationaux du monde entier célèbrent chaque année à la date du 23 mars la « journée météorologique mondiale » pour commémorer l’entrée en vigueur le 23 mars 1950 de la Convention instituant la création de l’Organisation météorologique mondiale (OMM ou WMO) au sein du système des Nations Unies.

L’OMM est une institution spécialisée des Nations Unies ayant en charge la surveillance et les observations des phénomènes météorologiques, climatiques, hydrométéorologiques et océaniques à l’échelle du globe pour la sécurité et la survie de l’humanité.

Cette journée météorologique mondiale est célébrée à travers le monde pour mettre en exergue la situation météorologique et climatique qui prévaut présentement à l’échelle de la planète, les prédictions qui sont faites pour les années à venir et les défis énormes des changements climatiques en cours.

N. Kadassiya