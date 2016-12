Un amiral saoudien en visite de travail à Djibouti

En visite de travail à Djibouti, l’amiral saoudien Awad El Eid Al Balawi a été élevé hier au rang de commandeur de l’Ordre national du 27 Juin. La cérémonie de décoration a eu lieu à la Primature en présence de nombreuses personnalités dont le chancelier de cet ordre, le général Zakaria Cheikh Ibrahim.

Le directeur général des Gardes Frontières du royaume d’Arabie Saoudite, l’amiral Awad El Aid Al Balawi a été élevé hier au rang de Commandeur de l’ordre national du 27 juin par le Premier ministre M. Abdoulkader Kamil Mohamed. La cérémonie de décoration s’est déroulée dans le salon d’honneur de la primature en présence de l’ambassadeur du royaume d’Arabie Saoudite accrédité à Djibouti, du secrétaire général de la primature, M. Naguib Abdallah Kamil ainsi que de nombreux officiers supérieurs Djiboutiens et Saoudiens dont notamment le colonel Waiss Omar Bogoreh, commandant les Garde-côtes. L’amiral Awad El Aid Al Balawi accompagné de nombreux officiers supérieurs saoudiens, effectue une visite de travail de 48h suite à une invitation officielle du commandement des Garde-côtes djiboutiens.

Le corps des garde-frontières que commande l’amiral travaille en étroite collaboration avec les Garde-côtes djiboutiens. Après avoir pris congé du Premier ministre, l’amiral et ses collaborateurs ont été reçus par le ministre de l’équipement et des transports, M. Mohamed Abdoulkader Moussa.

Evoquant les progrès réalisés en peu de temps par les garde-côtes djiboutiens, le ministre a souligné que le Royaume d’Arabie Saoudite, et plus particulièrement le Ministère de l’Intérieur et les Garde-frontières Saoudiens soutenaient les efforts de la République de Djibouti et des Garde-côtes. Il a par ailleurs profité de l’occasion pour remercier l’amiral pour le don de cinq patrouilleurs d’interception rapide aux Garde-côtes en 2015.

Notons qu’outre le don des patrouilleurs, le soutien du Royaume d’Arabie Saoudite s’est aussi matérialisé à travers une formation que vingt-deux officiers, sous-officiers, pilotes et mécaniciens des Garde-côtes, ont effectuée à l’Académie Navale MOHAMED BIN NAIF située à Djeddah, afin de pouvoir exploiter pleinement tous les avantages offerts par ces patrouilleurs. La coopération nouée entre les deux institutions est un partenariat de long terme afin de former des personnels compétents et qualifiés dont Djibouti a besoin pour mieux surveiller son domaine maritime.

Selon le colonel Waiss Omar Bogoreh Omar, l’amiral Awad est la cheville ouvrière des initiatives de soutien de l’Arabie Saoudite. Les hauts responsables des Garde-frontières saoudiens ont eu ensuite une réunion de travail avec le chef de corps de la Gendarmerie Nationale, le colonel Zakaria Hassan Aden et le commandant des Garde-côtes.

La rencontre de travail a eu lieu au quartier général de la Gendarmerie Nationale. Au cours de cette réunion, il a été question des voies et moyens de renforcer la lutte contre l’immigration clandestine. Sur ce point, le colonel Zakaria a mis en exergue les efforts que déploie la gendarmerie contre ce fléau. Les officiers saoudiens et djiboutiens ont évoqué également la mise en place d’un comité de travail pour coordonner les actions des Garde-frontières, de la Gendarmerie et des Garde-côtes dans le cadre de la lutte contre les migrations clandestines. L’amiral saoudien a saisi cette occasion pour saluer les actions remarquables des institutions djiboutiennes dans ce domaine et qui ont permis la baisse considérable du nombre de migrants transitant par Djibouti.

Il a par ailleurs ajouté qu’il allait œuvrer au rapprochement et à la construction d’une relation fructueuse entre les institutions saoudiennes et djiboutiennes et que les Garde-frontières allaient apporter le soutien nécessaire, tant sur le plan logistique que financier. A l’issue de la rencontre, le colonel Zakaria a offert des cadeaux à l’amiral et à l’ensemble des officiers qui l’accompagnaient.