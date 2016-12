Amélioration des enseignements et apprentissages : Le MENFOP s’engage personnellement à mettre en œuvre les recommandations du colloque

« Les recommandations formulées dans le sens des améliorations de nos enseignements-apprentissages seront prises en compte, (…) harmonisées, priorisées et intégrées dans le Plan d’Action Education (PAE) 2017-2019 et au-delà dans le futur schéma directeur 2020-2030 » déclare le ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Moustapha Mohamed Mahamoud, à l’issue du colloque sur l’amélioration de la qualité des enseignements et apprentissages qui s’est tenu du 19 au 21 décembre 2016 au palais du peuple. Temps fort de ces assises qui ouvrent une nouvelle page dans l’histoire de l’école publique.

Lancés officiellement dans la matinée de lundi 19 décembre 2016, les travaux du colloque sur l’amélioration de la qualité des enseignements-apprentissages se sont achevées mercredi 21 décembre au palais du peuple. Il faut dire que l’agenda des trois journées d’assises était chargé avec au menu une série de conférences et de travaux en ateliers.

Experts et praticiens de l’école ont échangé avec un panel de parlementaires, d’élus locaux, de cadres de l’Administration publique et de figures de la société civile sur une série de thématiques couvrant l’ensemble des paramètres et déterminants la qualité des enseignements-apprentissages. Il a été question notamment des stratégies et actions mise en œuvre dans la quête de la qualité depuis les réformes.

Plus généralement, la culture de l’évaluation et le pilotage pédagogique, la pertinence des méthodes pédagogiques et notamment l’Approche par Compétences, et les stratégies de partenariat pour améliorer les performances de l’école ont fait le lit des conférences et interventions officielles.

Par ailleurs, les travaux en atelier ont permis d’aborder une série de paramètres comme la problématique de l’enseignement-apprentissage, l’évaluation, l’enseignant, l’ETFP, mais aussi l’école inclusive et de qualité, les pratiques pédagogiques et les outils didactiques, entre autres.

Les débats et les réflexions ont été pour le moins riches et fructueux et ont débouchés sur une série de recommandations dont notamment la création d’un observatoire de la qualité. Plus généralement, ce sont les pratiques pédagogiques et notamment les méthodes, les organisations, les rythmes scolaires et l’environnement pédagogique qui ont fait le lit des recommandations, les unes propres soit aux consultations nationales soit au colloque et les autres transversales et communes aux différents niveaux et ordres d’enseignement. Lors d’une réunion plénière, la synthèse finale des consultations et du colloque a été élaborée avec la participation de l’ensemble des participants et des experts et officiels.

Parmi les recommandations phares on peut citer, l’introduction du préscolaire, la formation des enseignants aux différentes méthodes et pratiques pédagogiques en amont à l’université et en aval durant les formations initiales et continues, l’amélioration de l’environnement pédagogique des élèves avec des animations et des concours au sein des établissements (concours de dictée, de maths et français, défis lecture…). Pour ce qui est des programmes et des méthodes d’enseignements, les experts et les participants ont convenu d’une part d’Harmoniser/coreller les programmes entre primaire, collège, le lycée et l’université et d’autres part de revoir l’approche par les compétences (APC) et réviser les programmes et les manuels tous les cinq ans en optant pour l’éclectisme dans l’élaboration des outils didactiques et les pratiques de classe.

Autant de recommandations et bien d’autres encore qui feront l’objet des actes du colloque et qui seront édités et largement diffusés.

C’est en tout cas l’engagement personnel du ministre de l’éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahamoud qui a déclaré à l’issue du colloque que « les recommandations formulées dans le sens de l’amélioration de nos enseignements-apprentissages seront bien entendu prises en compte. »

Le ministre a précisé qu’elles seraient « harmonisées, priorisées et intégrées dans le Plan d’Action Education (PAE) 2017-2019 et dans le futur schéma directeur 2020-2030.»

Au moment de lever les travaux du colloque, M. Moustapha Mohamed Mahamoud a eu cette phrase choc en déclarant « Je m’engage personnellement qu’avec l’appui du chef de l’Etat et du gouvernement, je ne ménagerais aucun effort pour la mise en application des différentes recommandations susceptibles de contribuer à l’amélioration de notre système éducatif et notamment en terme de la qualité des enseignements-apprentissages. »

Des propos partagés par son collègue en charge de l’enseignement supérieur et de la recherché, Dr Nabil Mohamed Ahmed, qui a insisté sur l’impérieuse nécessité de répondre aux obligations de qualité que pose notre école car, a-t-il dit, « nous ne pouvons réussir que si les enfants que nous formons à l’école, au collège, au lycée, à l’université sont préparés pour les défis de demain qui sont nombreux ». Le ministre s’est dit confiant dans la réalisation de cet objectif ambitieux car, a-t-il confié, « tout est réuni pour que nous puissions réussir et aller de l’avant ». Une note d’espérance qui conforte l’ambition de donner à la jeunesse “les clés qui vont faire de Djibouti ce que nous lui souhaitons : un phare non seulement pour la corne de l‘Afrique, mais pour l’Afrique, un pays qui se développe et qui est reconnu et respecté à l’échelle internationale ».

L’ensemble des participants issus de tous les horizons politiques, administratifs, techniques et sociaux. Les parlementaires, les cadres et les officiels des différents ministères techniques, les parents d’élèves, les enseignants et l’ensemble de la communauté éducative ont pris bonne note des engagements du ministre de l’éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahamoud et ont pris l’engagement de donner le meilleur d’eux même afin de réussir ce défi collectif. Car l’école est l’affaire de tous.

MAS

Ils ont dit…

Mahdi Omar Farah, Inspecteur général du MENFOP :-« Les consultations et le colloque national

sur l’amélioration des enseignements-apprentissages se sont déroulés de manière parfaite. Nous avons été agréablement surpris et même enthousiasmés par l’implication et la ferveur de toute la société civile qui a pris fait et cause pour une école inclusive et de qualité lors des consultations nationales. Les travaux du colloque ont été à la hauteur de nos espérances car les différents ateliers ont donné entière satisfaction et ont été une plateforme de haut niveau pour mener une réflexion de haut niveau autour des déterminants et des paramètres de la qualité. Les recommandations issues des consultations et du colloque alimenteront le document de synthèse et les actes du colloque qui servira de base de travail pour l’élaboration du plan d’action éducation du MENFOP pour la période 2017-2019 et le schéma directeur de la décade 2020-2030. Les experts et les participants ont élevé le débat et ont proposé une étude comparative qui a débouché sur trois types de recommandations spécifiques à chacun des ordres et niveaux d’enseignement (enseignement de base, moyen et secondaire et Enseignement Technique et Formation Professionnelle). Dans les semaines à venir, les actes du colloque seront rapidement dressés par le comité directeur et les recommandations seront mise en œuvre de facto une fois intégrées dans le PAE 2017-2019».

Mouna Ismaïl Abdo, Inspectrice de Français:-

« La démarche participative impliquant les différents ministères, les parlementaires, la chambre de commerce, la société civile et plus largement les forces vives du pays a donné à ce colloque une dimension national et qui a remis l’école au cœur de toutes les préoccupations durant les jours et la longue semaine qui viennent de s’écouler. Ces assises ont été articulées autour de conférences et ateliers de haut vol avec la participation d’experts et de conférenciers Djiboutiens et internationaux. Ainsi, nous avons eu droit des échanges de grande standings et des débats très relevés qui ont tous permis de rehaussé la qualité et assurer une certaine exhaustivité des recommandations qui ont couvert l’ensemble des aspects et des paramètres et déterminants de la qualité des enseignements-apprentissages. Lors des travaux en plénière, les recommandations issues des consultations nationales et du colloque ont été consignées et croisées dans un travail d’analyse et d’harmonisation. Dans un second temps, les Actes du colloque viendront alimenter un document de synthèse qui fournira de base de travail dans l’élaboration du Plan d’Action Education (PAE) 2017-2019 et le schéma directeur 2020-2030. Au-delà de l’organisation quasi parfaite de ce grand moment dans l’histoire de l’école publique, j’aimerais saluer l’enthousiasme et l’engagement des Djiboutiens dans ce débat indispensable pour redonner à notre école ses lettres de noblesse».

Madina Mohamed Robleh, Inspectrice de l’enseignement

de base :- « Après les consultations nationales sur le terrain qui ont impliqué les parents et les enseignants aux côtés de leurs enfants-élèves, c’était au tour des experts et des praticiens de l’école de mener les réflexions de haut niveau autour de l’école avec le reste de la communauté national dans ce qu’elle compte de forces vives. Tout le monde s’est impliqué dans ce débat indispensable autour de l’amélioration de la qualité de nos enseignements-apprentissages. Ces trois journées d’échanges d’idées sur les thèmes majeurs dont les plus importants ont concerné l’élève et l’enseignant tout en mettant en lumière l’importance de l’enseignement technique et la formation professionnelle. Dans les quatre ateliers, les experts ont apporté un regard scientifique sur les sujets au cœur des débats. J’ai personnellement géré l’atelier sur l’évaluation et nous avons constatés que toutes les réalisations et activités mise en œuvre sur le terrain auraient besoin de suivi-évaluation pour en mesurer les résultats. Plus généralement, le croisement des idées et des propositions émanant des concertations du terrain et du colloque permettront de réaliser un document de synthèse qui sera intégré au PAE 2017-2019. J’ai été heureuse de voir l’immense enthousiasme et la générosité des Djiboutiens qui ne ménage aucun effort qui l’école est en question. Je voudrais rendre hommage à toute la Nation pour cette remarquable mobilisation».

Abdoulkader Daher Aden, Inspecteur d’EPS :-« Les états généraux de l’éducation organisées en décembre 1999 constituaient le premier acte fondateur de l’Ecole Djiboutienne en termes de valeurs et de finalités adaptées à notre contexte socioculturel et islamique. Le colloque national sur l’amélioration de la qualité des enseignements-apprentissages organisé par le ministre de l’éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahamoud dans le cadre de la feuille de route fixée par le chef de l’Etat à son département, marque le second repère historique de notre école. C’est le moment idoine pour penser à la formation et l’émergence d’un citoyen bien en phase avec son temps et capable de relever les défis qui se pose à lui. Les travaux du colloque et les consultations nationales qui les ont précédés ont été à la hauteur de nos espérances et le MENFOP a été ravis des résultats atteints en termes d’idées nouvelles et de révisions de nos pratiques pédagogiques ainsi que notre dispositif d’enseignements-apprentissages. Je suis persuadé que les recommandations de haut niveau qui ont été formulées serviront à rehausser la qualité de l’offre d’enseignement-apprentissages proposés à l’école».