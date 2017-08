Ambassade de Chine à Djibouti – L’APL souffle ses 90 bougies

L’armée populaire de libération (APL) de Chine a célébré hier, au sein de la représentation diplomatique chinoise à Djibouti, le 90ème anniversaire de sa création. L’événement a rassemblé sur place des personnalités diplomatiques et militaires, dont le général Hassan Ali Kamil, chef d’état-major de la défense des forces armées djiboutiennes.

La cérémonie a débuté par l’allocution du colonel Ji Mingzhou, attaché militaire auprès de l’Ambassade de chine à Djibouti. L’officier supérieur a rappelé l’itinéraire parcouru par l’APL, depuis 90 ans, un long chemin difficile mais extraordinaire et radieux. Entre 1927 et 1949, L’ APL a combattu inlassablement pendant les 22 années et en trois phases, à savoir la guerre révolutionnaire agraire, la guerre de résistance contre l’agression japonaise, et la guerre de libération. Sous la conduite du parti communiste chinois s’appuyant sur les masses populaires, la République populaire de chine a été créée en 1949. Depuis, l’APL a bien défendu la souveraineté nationale, la sécurité et l’intégrité territoriale et a beaucoup contribué au développement économique, au progrès social et, au renforcement de l’unité nationale de la Chine.

Depuis le XVIII congres du parti communiste chinois (PCC), sous la direction du comité central du PCC et du camarade Xi Jiping, le 1.3 milliards de chinois réunis comme un seul homme, travaillent d’arrache-pied et remportent de nouveau de grands succès sur la route de la nouvelle longue marche. La construction d’un pays puissant est un rêve chinois. Et pour l’armée chinoise, il s’agit de construire une armée puissante dans la nouvelle période historique.

Le colonel Ji Mingzhou a en outre mis en exergue les opérations effectuées depuis 2008 par la marine chinoise dans la Corne de l’Afrique, et le Golfe d’ Aden. Qu’il s’agisse de la lutte contre la piraterie, et des opérations habituelles d’escorte dans le Golfe d’ Aden et sur les cotes somaliennes.

Chiffres à l’appui, la marine chinoise a envoyé 26 flottes d’escorte, soit au total 83 bateaux chinois avec à bord 20.000 marins pour escorter plus de 6300 bateaux chinois et étrangers. Au cours de leurs missions, les militaires chinois ont établi une bonne communication avec d’autres marines en matière d’escorte conjuguée, de partage d’information et de coordination. La chine joue aussi un rôle actif dans les organismes internationaux à savoir la réunion du Groupe de contact sur la piraterie au large des cotes somaliennes, et celle d’escortes internationales. En avril 2015, la flotte d’escorte chinoise a évacué avec 279 étrangers et 613 ressortissants chinois du Yémen. En avril 2017, la frégate YU LIN de la 25ème flotte d’escorte a réussi à sauver un cargo étranger attaqué. et 19 personnes de l’équipage ont été sauvées. « Cette année marque le 40e anniversaire de l’Indépendance de Djibouti. Nous célébrons ensemble avec le peuple djiboutien cet événement important. Sur invitation de la partie djiboutienne, l’APL a envoyé un détachement pour participer au défilé du 27 juin. Le détachement militaire chinois est chaleureusement applaudi et acclamé par le gouvernement et le peuple djiboutiens. Depuis l’établissement des relations diplomatiques sino-djiboutiennes, il y a 38 ans, les échanges de haut niveau s’avèrent multiples et la coopération bilatérale est fructueuse. Dans le domaine de la coopération militaire, les échanges de haut niveau entre les deux armées sont de plus en plus fréquents », a martelé avec insistance le colonel Ji Mingzhou.

Souber