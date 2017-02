Ali-Sabieh : L’UMP prend le pouls des travailleurs

Le leader Omar Ahmed Wais et ses colistiers de l’UMP ont tenu lundi 20 février dernier leur cinquième rencontre et cette fois-ci avec toutes les organisations syndicales des travailleurs de la région.

Cette rencontre, qui s’est déroulée au siège du Conseil régional, a vu la participation de plus de trois cent syndicalistes. Elle a été l’occasion pour les candidats de l’UMP de présenter le bilan du mandat écoulé et d’exposer également leur programme pour le prochain.

Elle a aussi été une aubaine pour les syndicalistes qui ont saisi cette opportunité pour évoquer les problèmes des travailleurs de la région, le manque de promotion aux plus méritants et l’absence de politique de valorisation des ressources humaines. Il a été aussi question du chômage qui touche une grande partie des jeunes d’Ali-Sabieh, le manque de débouchés et des programmes de formation et d’insertion pour les jeunes non scolarisés. Selon Ali Ahmed, un jeune enseignant de la région, les travailleurs assojogs sont mobilisés pour soutenir les candidats de l’UMP.

« Nous avons toujours, a t-il dit, travaillé avec ce parti qui a développé notre région et nous continuerons à travailler avec vous. » le président du syndicat des bus a pour sa part souligné que les bus de la région disposent d’une gare routière et des infrastructures pour l’accueil des usagers et d’un garage pour la réparation et la maintenance des bus et ce grâce à l’UMP. «Autant des raisons qui nous poussent à soutenir votre candidature pour un nouveau mandat» a ajouté ce dernier. Cette rencontre s’est terminé par une déclaration de soutien lis par le doyen des participants au nom des organisations syndicales de la région.

S’exprimant à cette occasion, le leader de la liste UMP Omar Ahmed Wais a remercié les syndicalistes pour leur soutien et a pris l’engagement solennel d’œuvrer d’arrache-pied pour l’essor de la région et surtout promouvoir l’épanouissement professionnel des travailleurs.

Neima Ahmed Ali