Ali-Sabieh – Un iftar collectif au conseil régional

Des membres du gouvernement, conduits par le premier ministre et vice-président du comité exécutif du Rassemblement Populaire pour les Progrès (RPP), Abdoulkader Kamil Mohamed, se sont rendus dans l’après-midi du dimanche 18 juin au chef-lieu de la région d’Ali-Sabieh. Ils y ont observé la rupture du jeûne avec le préfet de la région, Mohamed Waberi Assoweh dans sa résidence. En même temps un iftar collectif a rassemblé des nombreux assajogs de toutes les sphères sociaux au siège du conseil régional non loin de cette résidence. Cet événement, empreint d’ambiance fraternelle, qui marque la rupture du jeûne de cette journée, a réuni le président du conseil régional, Omar Ahmed Waïss, des chefs coutumiers, des chefs des quartiers, des éminents oulémas, des jeunes et des femmes actives de la société civile ainsi que des élus régionaux et nationaux.

La visite de ces officiels, faut-il préciser, répond à une traditionnelle tournée des membres du comité exécutif du RPP à travers les annexes de leur parti dans toutes les régions. Rappelons que celle-ci survient chaque année dans la deuxième moitié du mois béni de ramadan. Cette fois-ci à Ali-Sabieh leur déplacement a coïncidé la venue du président de la république, Ismaël Omar Guelleh pour l’inauguration du grand projet transfrontalier d’adduction d’eau en provenance de l’Ethiopie prévu aux premières heures de la matinée du lundi 19. Après la prière crépusculaire les membres du gouvernement accompagné par le préfet, se sont rendus à pieds au siège du conseil régional. A cet endroit, dans une ambiance de retrouvaille, le petit monde convié rassemblé a accueilli chaleureusement les visiteurs.

A peine installés, une troupe locale de religieux a entonné des chants « Qasayid » à la gloire du prophète Mohamed (SAW) repris en chœur par le public.

Quelques instants après, les vifs de la visite des officiels sont lancés. Le président des annexes du RPP d’Ali-Sabieh, de Holl-Holl, Goubetto et Daas-biyo se sont exprimés en parlant de leurs activités politiques tout en souhaitant une bonne santé et une longue vie au chef de l’état et à son épouse. Puis les deux ministres originaires de la région à savoir celui de la communication, chargé des postes et des télécommunications, Abdi Youssouf Sougueh et celui du travail et de la reforme de l’administration, Hassan Idriss Samrieh ont pour leur part évoqué les polémiques nées de la pénurie d’eau ces dernières semaines dans la ville assajog. Ils ont fustigé les réactions non pragmatiques de certains groupes de la population qui n’ont pas fait preuve de patience et de citoyenneté. Puisque dès demain suite à l’inauguration du vaste projet transfrontalier d’adduction d’eau la ville d’Ali-Sabieh ne connaîtra plus le manque d’eau ont-ils conclu leur intervention.

En dernier lieu, le premier ministre a pris la parole. Il a commencé à dire aux participants un message de salutation envoyé par le chef de l’état à la population de la région. Brièvement, il a soulevé les efforts menés inlassablement par le gouvernement pour la lutte efficace contre la soif. Il a notamment parlé de l’inauguration du grand projet transfrontalier d’adduction d’eau par le chef de l’Etat le jour suivant. Une réalisation, a-t-il martelé, sensé apporter une réponse définitive au manque crucial du liquide précieux dans les régions d’Ali-Sabieh, de Dikhil, d’Arta jusqu’à Djibouti, la capitale. Au bout de quarante d’indépendance, nous devons faire preuve de patriotisme et de respect mutuel, a-t-il conclu.

Ali Ladieh