« Aires protégées » : outils de conservation de la biodiversité

Face à l’urbanisation croissante, à la pollution, à la déforestation et autres menaces pour la planète, la conservation de la diversité biologique est devenue une préoccupation mondiale.

Entrée en vigueur le 29 décembre 1993, la Convention sur la Diversité Biologique est aujourd’hui ratifiée par plus 190 Etats. Ce texte unique en son genre établit un cadre d’action mondial visant à assurer la préservation, l’utilisation durable et, fait notable, le partage équitable des bénéfices de la biodiversité.

Ses 3 objectifs principaux sont :

– Conserver la diversité biologique.

– Utiliser la diversité biologique de façon durable.

– Partager les avantages de la diversité biologique de façon juste et équitable.

Les aires protégées constituent une nécessité dans le cadre de toutes les stratégies de conservation nationales et internationales, avec le soutien de gouvernements et d’institutions internationales. Elles sont des éléments clés des stratégies pour atténuer les changementsclimatiques et, dans certains cas, elles servent aussi de véhiculespour protéger des communautés humaines menacées ou des sites de grande valeur culturelle ou spirituelle.

Les aires protégées sont essentielles pour la conservation de la biodiversité. Elles sont les pierres angulaires de toutes les stratégies nationales et internationales de conservation. Ainsi, ces aires protégées sont des réserves qui permettent de conserver le bon fonctionnement des écosystèmes naturels et qui servent de refuges aux espèces qui ne peuvent plus survivre dans les paysages terrestres ou marins, gérés de façon plus intensive.

Les aires protégées sont souvent le seul espoir qui nous reste pour empêcher que de nombreuses espèces menacées ou endémiques disparaissent à jamais. En termes de biodiversité, la République de Djibouti, malgré sa taille modeste, fait partie d’une des régions les plus remarquables mais les plus fragiles en Afrique. Environ 20 espèces terrestres qui vivent dans notre pays sont identifiées comme étant en péril au niveau mondial.

En effet, un des objectifs de Djibouti est de conserver la biodiversité in-situ dans les zones d’importance écologique. Le pays a créé plusieurs Aires Protégées Terrestres et Marines ; 6 Terrestres et 4 Marines (2 autres Aires Protégées Marines sont en cours de création).

Pour la mise en œuvre de la Convention sur la biodiversité, la République de Djibouti a mis en place une « Stratégie et Programme d’Action National pour la Diversité Biologique » (SPANB), fruit d’un processus véritablement participatif mené de 2015 à 2017. En effet, après des visites de terrain, cinq ateliers régionaux puis deux de portée nationale, près de 230 participants ont eu l’occasion, après une information sur l’importance et l’envergure du thème de la biodiversité, d’exprimer des préoccupations, des souhaits et des pistes de solutions.

Cette approche, qualifiée de « remontante » et justement nommée Dialogue National, a eu pour principal effet de placer le thème de la biodiversité au cœur du développement des territoires de notre pays. Dépassant le monde des experts et des scientifiques, la biodiversité apparait comme une opportunité, pour chacun, de mieux vivre et de participer à la construction d’une société plus solidaire, équitable et surtout plus respectueuse de nos ressources et de notre patrimoine. Ce gagnant-gagnant est une des caractéristiques de la stratégie et du programme d’action.

Les autres caractéristiques du travail réalisé découlent de la prise en compte du long terme tout en préconisant des actions, des plus urgentes aux plus anticipatrices : sanctionner quand il le faut; multiplier les lieux de protection, dont bien sûr les Aires Protégées Marines et Terrestres.

Le Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Environnement mène actuellement différents projetsd’envergures visant la mise en place d’un réseau fonctionnel d’Aires Protégées.

Ce réseau est une façon d’assurer la pérennité de ce patrimoine pour le bénéfice de la population actuelle et surtout, des générations futures. Il s’agit aussi d’un bel exemple de développement durable basé sur la recherche d’un équilibre entre les impératifs économiques, environnementaux et sociaux.

Pour mener à bien cette entreprise ambitieuse, nous avons adapté une approche qui considère « l’Aire Protégée » comme outil de conservation de la biodiversité et de lutte contre la désertification et, également, comme mode de gestion et de valorisation de la nature.