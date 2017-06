Aïd El Fitr : Dans la liesse populaire

A l’instar du reste du monde musulman, la République de Djibouti a célébré dimanche 25 juin dernier l’Aïd El Fitr. La célébration de cette fête marquait la fin du Ramadan. Un mois béni au cours duquel chaque adulte musulman doit s’abstenir de toute alimentation et d’acte sexuel du lever jusqu’au coucher du soleil. Aux premières heures matinales de dimanche, des milliers de Djiboutiens ont afflué vers les différents sites aménagés pour les prières collectives dans la capitale et les chefs-lieux des régions de l’intérieur. Le partage de ces moments de recueillement a donné le coup d’envoi de cette fête importante pour les fidèles musulmans. Avec la satisfaction du devoir accompli, les femmes et hommes, jeunes et vieux ont ensuite rendu visite aux proches parents et aux amis. Ses retrouvailles étaient ponctuées par des accolades chaleureuses et fraternelles.

Bien entendu, les plus heureux étaient les enfants. Leur humeur joyeuse était contagieuse. Fillettes et garçonnets, tous vêtus de neuf, ont pris d’assaut les aires de jeux de la capitale. Et ce, faut-il ajouter, sous bonne escorte de leurs pères et mères.

Bref, l’Aïd El Fitr s’est déroulée dans la liesse populaire.