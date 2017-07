Aïcha ou l’espérance

« Le gros lion (le mâle, 250 kg) était méchant mais le petit lion (200 kg !) m’a protégée. Il a empêché le gros de me faire du mal….Il ne faut plus donner à manger au gros lion », déclare Aicha de sa petite voix. Le premier miracle est que la petite Aicha est sortie vivante d’un séjour d’environ une heure dans la cage de deux lions adultes.

Le second miracle est qu’elle a guéri d’une hémiplégie à gauche, suite à des blessures qui auraient pu être fatales (carotide, fémorale, traumatisme crânien…).

Et le dernier miracle est la chaîne de solidarité sans précédent qui va de la Présidence en passant par l’armée française et les ambassades de France et des Etats-Unis.

…L’histoire émouvante d’Aicha. Même si elle commence mal, l’histoire d’Aïcha est une belle histoire car elle se termine bien. Six mois d’hospitalisation dans 3 hôpitaux français différents, de janvier à juin 2017. L’essentiel du séjour s’est déroulé dans « l’Hôpital Necker-Enfants malades » à Paris. Par un hasard extraordinaire, le jour même de l’accident, le directeur de cet hôpital renommé se trouvait à Djibouti. La prise en charge d’Aïcha a ainsi pu se faire très rapidement entre l’hôpital des FFDJ (CMCIA) et l’hôpital parisien.

En définitive, ce qui est arrivé ce matin du 11 janvier est un grand malheur qui aurait pu être bien pire. Mais l’important est de regarder l’avenir en tirant des leçons du passé pour éviter les mêmes erreurs. Un nouvel enclos est en phase de construction. Là aussi l’armée française est venue apporter son soutien en prenant à sa charge une partie du chantier qui garantira la tranquillité des animaux et du public. Un grillage de 4 mètres de haut et scellé dans le béton empêchera tout nouvel accident. Le public ne pourra pas non plus approcher librement des limites de l’enclos.

C’est une incroyable aventure humaine, avec son déchaînement de passions mais aussi de prises de décisions raisonnées par des personnes formidables. Leurs actions combinées ont fini par sauver la petite fille.

Les humains ont besoin de belles histoires dans un monde de plus en plus dur et déshumanisé.

On a tous besoin d’espoir. On a tous besoin d’avoir confiance dans l’avenir. Surmonter une telle épreuve peut donner à chacun le goût de se dépasser et de combattre le malheur.

Même Aïcha aurait pu perdre la raison et pourtant c’est le contraire qui s’est passé : pour Aïcha, « la lionne qui la gardait prisonnière entre ses énormes pattes, ne faisait que la protéger contre le deuxième lion » («le gros méchant » comme elle l’appelle!). « Aïcha m’a sauvé ». Sur le moment, lors d’un tel accident, on éprouve une solitude extrême.

Plus tard, c’est aussi un révélateur : vous comptez vos vrais amis et vous avez la surprise de retrouver des personnes que vous aviez négligées ou oubliées. Inversement certains de vos proches vous font cruellement défaut par le fait qu’ils se détournent de vous. Curieusement aussi, parmi les familles des victimes vous nouez des relations d’amitié dans le partage de la douleur. En cela, c’est une vraie leçon de vie.

A ce propos, je pense toujours à la famille de la victime défunte Madame Idil Meramen Hassan. Les dédommagements se sont faits de façon traditionnelle, dans la dignité et le respect de chacun sans même passer par un tribunal. La médiation (effectuée par le Directeur de l’Ecole Nasri, Monsieur Abdourahman Ahmed Youssouf) a permis de garder de bonnes relations entre l’association et la famille de la victime. Là, j’ai rencontré des hommes d’honneur. Qu’ils en soient tous chaleureusement remerciés.

Je voudrais aussi exprimer ma gratitude à tous ceux et celles qui m’ont témoigné leur soutien alors que les réseaux sociaux se sont déchaînés stupidement par le biais d’internautes qui n’avaient aucune connaissance des faits. Sans leur aide j’aurais pu sombrer dans la dépression la plus noire.

Retrouver Aïcha, c’est pour moi comme une libération. C’est Aïcha qui m’a sauvé du désespoir. Elle m’a permis de surmonter cette épreuve que je ne souhaite à personne, pas même à mon pire ennemi.

En la retrouvant c’est la joie qui m’envahit. De la voir ainsi, avec autant d’énergie et tellement souriante, elle me donne l’envie de vivre à nouveau.

Le fait qu’Aïcha soit là et bien vivante me rappelle mon devoir. A présent je peux lui dire que je l’aime comme ma propre fille. Si ses parents sont d’accord, je peux être son parrain pour le restant de mes jours !! Dans tous les cas elle pourra toujours compter sur moi et cela, tout au long de son existence et tant que j’aurai un souffle de vie.

Dr. Bertrand Lafrance