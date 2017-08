Agriculture : Une exposition de la production nationale de dattes au marché de Ryad

Sous l’égide du Ministère de l’Agriculture, l’Eau, la Pèche, et de l’Elevage, chargé des Ressources Halieutiques, la direction de l’agriculture et le laboratoire de culture in vitro en partenariat avec les coopératives agricoles a célébré jeudi 3 août dernier, au marché de Ryad, la 3ème édition de la journée nationale des dattes.

Cette exposition des dattes, produites à Djibouti par un bon nombre de coopératives agricoles de différentes régions du pays, s’est déroulée en présence du ministre de l’Agriculture, l’Eau, la Pèche, et l’élevage, chargé des Ressources Halieutique, Mohamed Ahmed Awaleh. Les dattes exposées comprenaient diverses variétés. Citons l’Amboba, le Khalas, le Kennesi, le Medjoul, le Zahidi, le Sarhi, et les dattes en provenance des palmeraies de Doudoub Balala, d’Ali-Sabieh, et de Damerjog.

« C’est la deuxième année que nous présentons cette exposition des dattes. Nous avons ici des arbres des dattes qui coûtent très cher. Certains de ces dattiers ont été faits dans nos laboratoires. Je suis très heureux aujourd’hui de voir le résultat des nos spécialistes et cultivateurs djiboutiens», a déclaré en substance M. Mohamed Ahmed Awaleh.

La matinée de jeudi dernier a été une occasion pour les commerçants et les clients de connaître l’éventail des produits dattiers « made in Djibouti ». Les uns et les autres ont également félicité les réalisations des scientifiques et des exploitants agricoles dans ce secteur d’activités.

« La vocation de notre laboratoire est de remplir le manque de plants. Cette étape est résolue aujourd’hui. Le laboratoire est prêt à relever le défit de produire des plants dattiers de qualité qui soient adaptés aux conditions climatiques de notre pays», a affirmé le directeur du laboratoire de culture in vitro et directeur de l’institut des sciences de la vie au CERD, le Dr. Abdirahman Daher.