Adieu Qays

Ancien veilleur de nuit de La Nation, Iman Ahmed Youssouf, dit Qays, a été rappelé à Dieu hier à sept heures du matin. Il venait de commander son premier repas de la journée dans ce restaurant de Balbala T-3 où il avait ses habitudes lorsqu’une attaque cardiaque fulgurante l’emporta. Il a été inhumé à midi au cimetière du PK 12. Des membres de la Rédaction de La Nation et de l’ADI ont participé à son enterrement. Il laisse au monde six enfants dont trois de moins de six ans et une’ veuve. Qays était un homme sympathique et drôle qui regardait toujours le côté positif des choses. Que Dieu garde son âme. Il va nous manquer.