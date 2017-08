Adieu Maître !

Mon maître et instructeur de vol, mon mentor en aéronautique, mon frère et ami le Colonel Ibrahim Abdillahi Guelleh est mort aujourd’hui dans un tragique accident d’avion survenu sur la piste d’atterrissage de l’aéroport d’Ambouli.

Mort dans l’accomplissement d’une mission d’entrainement au profit de deux jeunes élèves-pilotes recrutées récemment dans les Forces Aériennes Djiboutiennes, et qui ont elles aussi péri dans le crash du Cessna 206. 34 années d’amitié, d’aventures, de peines et de joies partagées me lient au Colonel Ibrahim Abdillahi Guelleh depuis le début de ma carrière de pilote de transport en 1983 au sein de l’Armée de l’Air. Mon ainé et mon ancien dans le pilotage, il est le commandant de bord à qui je dois tout dans ma carrière aéronautique. Pilote avion et hélicoptère, instructeur emblématique, il servait avec abnégation tous ceux et celles qui l’approchaient, dans l’armée mais également au sein de la société civile djiboutienne.

Les Forces Armées ainsi que la République de Djibouti dans son ensemble, viennent de perdre un serviteur dans le sens le plus noble du mot.

Les mots me manquent pour exprimer ma peine et je partage pleinement la douleur de sa mère, de ses deux enfants, de ses frères et sœurs ainsi que celle de ses amis.

Il est des oraisons qu’on aurait préféré ne jamais devoir écrire.

Commandant

Hassan Mohamed Hassan